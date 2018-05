Zuckerberg će sutra odgovarati zastupnicima u Europskom parlametu o krađi podataka na Facebooku

Foto: Hina/EPA

SASTANAK osnivača Facebooka Marka Zuckerberga i zastupnika u Europskom parlamentu (EP) u utorak u Bruxellesu na kojem će on objasniti propuste u zaštiti podataka korisnika izravno će se prenositi na internetu, objavio je u ponedjeljak EP.



"Razgovarao sam sa Zuckerbergom o mogućnosti izravnog prijenosa na internetu tog sastanka. Sretan sam što mogu objaviti da je prihvatio taj novi zahtjev", objavio je predsjednik EP-a Antonio Tajani na Twitteru.



Razgovor vođa političkih skupina EP-a i glavnog izvršnog direktora Facebooka, koji je EU zatražio nakon izbijanja skandala s Cambridge Analyticom, najavljen je prošle srijede i trebao se održati iza zatvorenih vrata.



No nekoliko sudionika tome se usprotivilo. Tražili su da Zuckerberg da iskaz javno, kao što je to prošli mjesec učinio pred američkim zastupnicima.



Sastanak je tim važniji što se događa tri dana prije stupanja na snagu novog europskog zakona o boljoj zaštiti osobnih podataka. Zakon stupa na snagu 25. svibnja.



Sastanak će se održati od 18:15 do 19:30 sati po mjesnom vremenu.



Prije toga Zuckerberg i Tajani imat će polusatni bilateralni sastanak, rekao je Tajanijev glasnogovornik.Facebook je pogodila kriza povjerenja kod korisnika, oglašivača, zaposlenika i investitora nakon što je priznao da su podaci o oko 87 milijuna ljudi, većinom iz Sjedinjenih Država, došli u ruke tvrtke Cambridge Analytice koja ih je iskoristila u političkim kampanjama.Nakon izbijanja skandala, u Americi i u Europi otvoreno je nekoliko službenih istraga, a Zuckerberg se nekoliko puta ispričao zbog kršenja privatnosti korisnika najveće društvene mreže na svijetu.Cambridge Analytica je 2014. putem psihološkog upitnika na koji je odgovorilo 270.000 osoba pribavila podatke o 87 milijuna korisnika Facebooka.To je britanskoj tvrtki omogućilo da stvori dragocjenu bazu podataka prije nego ju je angažirala ekipa kampanje Donalda Trumpa.Osobni podaci su u središtu gospodarskog modela Facebooka i drugih tehnoloških skupina poput Twittera i Googlea jer omogućuju bolje usmjeravanje reklamnih, trgovačkih ili političkih sadržaja.