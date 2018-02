Župnik kojeg mještani prozivaju za trošenje love na misi čitao priopćenje biskupije da se opravda

Screenshot: RTL

ŽUPNIKA iz Cirkvene kraj Svetog Ivana Žabna župljani već danima prozivaju za rastrošnost, piše RTL. Zanima ih gdje je novac.



„Godišnje se 200 tisuća kuna skupi. On je 7 godina ovdje, gdje su novci? On je sad naveo tih 170 tisuća za koje su lagali on i dekan tu u crkvi. Jel to nije sramota. Orguljaša neće isplatit. Zvonar je dobivao svaku godinu 30 do 40 tisuća kuna. Ove godine niti kune mu nije dao.“, kaže Nikola iz Cirkvene.



Župnik Ivan Novak 2011. godine preuzeo je župu od svećenika Ivana Benkovića i prema zapisniku o primopredaji u blagajni je bilo 165 tisuća kuna. Župljani su na jednom od sastanaka od ekonoma, koji je potpisnik tog Zapisnika čuli kako je blagajna prazna pa su se zapitali gdje je novac? Župnik im je zato danas na misi čitao službeno priopćenje biskupije u kojem se pojašnjava na što je otišlo 164.374,76 kuna iz blagajne Župe te kolika su prikupljena sredstva prigodom blagoslova obitelji.



„Ormari u sobi i hodniku, pisaći stol u uredu, perilica i sušilica rublja, nagrada svećeniku“, nabrajao je župnik.



U istom zapisniku stoji kako župa u jednoj banci ima kredit, ali se ne navodi u kojem iznosu. Svećenik Novak na misi je pojasnio što je s kreditom.





„Što se tiče duga Župe po kreditu, koji je podigao prijašnji župnik Ivan Benković, bio u svrhu obnove urušene župne kuće, a koji je u trenutku primopredaje iznosio 284 tisuće kuna od kojih je otplaćen kredit u iznosu 9 tisuća kuna zaključno s prosincem 2011. godine.“, rekao je župnik Ivan Novak.Ostalih 275 tisuća kuna kredita nije otplaćivano kroz šest godina, tek je u siječnju ove godine uplaćeno 30 tisuća kuna.„Župni dvor je napravljen i od toga je ostao taj kredit, koji je sad evo po novoj informaciji otplaćen 30 tisuća kuna. Dekan nam je rekao 42 i pol u Bjelovaru, župnik nam je rekel 17. Tko laže sad tu pitamo mi?“, kaže Ivan Kunjek.

Mještani se i međusobno posvađali



Mještane Cirkvene ova je situacija toliko uznemirila da su se i međusobno posvađali jer ima onih koji vjeruju svećeniku.



„Kad sam prošel gospodin Viki me je odmah napao. Ja sam smrad za to tu zato što se družim sa svećenikom, a družim se sa župnikom zato što me izgradil kao čovjeka, jer sam bil nevjernik, nisam dolazil u crkvu dok god on nije došel.“, rekao je Miljenko.



„Evo većina župljana ga podržava. Kao što ste vidjeli to je nekolicina ljudi koji su nezadovoljni njegovim poslovanjem. Mi samo možemo reći da nas ima puno više koji smo uz njega i koji ga podržavamo i možemo reći da je jako puno napravio za ovu župu.“, kaže Vesna.