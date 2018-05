Zvijezda koja juri prema nama doći će i ranije i bliže nego što se mislilo

Foto: YouTube



NOVI izračuni španjolskih znanstvenika pokazali su da će poznata zvijezda lutalica koja juri prema nama do Sunčevog sustava stići nekoliko desetaka tisuća godina ranije te da će Suncu prići na manju udaljenost nego što se to mislilo donedavno.



Ipak, nema razloga za strah jer utjecaj zvijezde neće doživjeti ni naši unuci niti daleki potomci.



Prema novim kalkulacijama, patuljasta zvijezda Gliese 710 trebala bi do Sunčevog sustava stići za 1,29 milijuna godina, umjesto za 1,36 milijuna, a trebala bi proći kroz njegov vanjski dio, poznat kao Oortov oblak.



Novi, precizniji podaci



Gliese 710 je lutajuća zvijezda, što znači da se kreće svemirom nevezana gravitacijskim silama. Mliječnim putem kreće se brzinom od oko 51.500 km na sat. Još od 1996. zna se da putuje prema našem sustavu, međutim znanstvenici su tek prije nekoliko godina prikupili dovoljno podataka za neki precizniji izračun njezine udaljenosti i brzine.





Na temelju informacija ESA-ine svemirske promatračnice Gaia, astronomi Filip Berski i Piotr A. Dybczyński izračunali su 2016. da bi Gliese 710, koja je tada bila udaljena oko 63,8 svjetlosnih godina, do Sunčevog sustava mogla stići za oko 1,35 milijuna godina.No astronomi Raul de la Fuente Marcos i Carlos de la Fuente Marcos sa Sveučilišta u Madridu od tada su prikupili novi set podataka Gaije te nedavno predstavili nove, preciznije kalkulacije.Prema tim izračunima zvijezda lutalica trebala bi stići 60-ak tisuća godina ranije, a također bi Suncu trebala prići bliže nego što su to pokazivali raniji izračuni njezine putanje.''Naši rezultati, unutar granica standardne pogreške, potvrđuju rezultate do kojih su došli Berski i Dybczyński 2016., međutim, ukazuju na bliži prolet Gliese 710 kraj Sunčevog sustava, kako u smislu vremena tako i u smislu udaljenosti'', pišu autori.Stručnjaci smatraju da Gliese 710 ne predstavlja opasnost čak ni za naše daleke potomke na Zemlji, ako će ih tada ovdje uopće biti. Naime, ta zvijezda ima masu koja je samo 60 % mase Sunca, tako da će svojom gravitacijom moći utjecati samo na tijela u okolini od oko 40 astronomskih jedinica (AU; jedna AU je udaljenost od Sunca do Zemlje). Drugim riječima, mogla bi izazvati samo poremećaje u Oortovom oblaku kroz koji će proći na udaljenosti od oko 4303 astronomske jedinice (AU) od Sunca. Za usporedbu, to je oko 100 puta dalje nego što je udaljenost od Plutona do Sunca.