Američka studija: Tesla najbolja, Mercedes najgori

Foto: Tesla, Mercedes, Porsche

ZVUČI nemoguće, no kad su američka istraživanja i aktualni trendovi u pitanju sve je moguće, pa i da Tesla bude u nečemu najbolja, a Mercedes najgori.

Naravno, u pitanju je Consumer Reports i njegova studija zadovoljstva kupaca na temelju opsežnih upitnika upućenih na adresu više od pola milijuna vlasnika automobila. Tzv. Owner Satisfaction Score je posljedica ocjena vlasnika koje daje svojem automobilu u šest kategorija, a ono bitno je da nam govori bi li i hoće li vlasnik opet kupiti taj automobil. Pritom upravo ovo rangiranje automobila služi brojnim kupcima kao svojevrsna uputa pri kupovini novog automobila.

Prvo najgori

A u ovoj studiji najgore su se snašli sljedeći automobili. Treći najlošiji model je Honda ILX, svojevrsna luksuzna inačica starog Civica u limuzinskom izdanju, a slijedi ju nama jednako nepoznata Nissan Sentra.

Međutim, potpuno iznenađujuć je status najgoreg, a to je Mercedes GLA . Skupocjeni kompaktni SUV u mnogočemu se ne sviđa Amerima, pa tako kritiziraju neuglađeni sedam-stupanjski automatski mjenjač, nejednoliko razvijanje snage i neudobnost. Loša je i preglednost, posebno straga, a sigurnosna oprema je u standardnoj ponudi nepotpuna. Ima toga još, no najbolje je stati jer je svima jasno da preko bare najmanji Mercedesov SUV nije najbolje prihvaćen.

Recimo i kako je među 10 najgorih ušlo još nekoliko modela poznatih i na europskom tržištu, a osim američkih monovolumena tu su Fiat 500, Ford Transit Connect i Chevrolet Trax srodan Opelovoj Mokki.

A najbolji su

Titulu najbolje ocijenjenog uzela je Tesla i njen najpopularniji model. Model S (naslovna fotografija) bi najčešće postojeći vlasnici opet kupili. To bi učinilo čak 92% vlasnika. Nimalo čudno s obzirom na to da Tesla ionako ima najvjernije poklonike spremne da štošta oproste električnim automobilima . Kako god, Tesla je po CR-u najbolja i to će ostati upamćeno.