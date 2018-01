Od Alfe do Volkswagena: Ovi auti bore se za titulu Svjetskog auta godine

Foto:Alfa Romeo, Kia, Nissan, Volkswagen, Lexus

POZNATO je 10 finalista za izbor Svjetskog automobila godine.

Izabrano je 10 finalista koji će se u Ženevi na tamošnjem salonu boriti da uđu u izbor tri automobila među kojima će biti pobjednik i nositelj laskave titule. Veliko finale za World Car of the Year dogodit će se već tradicionalno u travnju na New York Auto Showu.

I dok je prošle godine 6 od 10 finalista dolazilo iz VW grupe, sada je odnos snaga kudikamo drukčiji. Naime, od 10 finalista više od pola ih je iz SUV domene, a zastupljene su marke iz Europe, Koreje i Japana.

Ovo su finalisti za izbor svjetskog automobila godine:

Alfa Romeo Giulia

BMW X3

Kia Stinger

Land Rover Discovery

Mazda CX-5

Nissan Leaf

Range Rover Velar

Toyota Camry

Volkswagen T-Roc

Volvo XC60

No, kako izbor obuhvaća još neke kategorije moguće je da jedan model osvoji i više od jedne titule.

U zboru za luksuzni automobil godine četiri dolaze iz Njemačke i jedan iz Japana. To su:

Audi A8

BMW 6 Gran Turismo

Lexus LS

Porsche Cayenne

Porsche Panamera

Kad je u pitanju tzv. Performance segment na popisu nominiranih je opet Alfa Giulia sa teoretskom mogućnosti osvajanja dvije titule. Nominirani su:

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Audi RS3

BMW M5

Honda Civic Type R

Lexus LC 500

Pet nominiranih u segmentu gradskog automobila godine su:

Ford Fiesta

Hyundai Kona

Nissan Micra

Suzuki Swift

Volkswagen Polo

A kad su "zeleni" u pitanju ovdje Nissan Leaf ima priliku uzeti dvostruku krunu. Konkurent su mu

BMW 530e iPerformance, Chevrolet Cruze Diesel i Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid.