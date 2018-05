Audi dolazi na Wörthersee i dovodi električni bolid

Foto: Audi

BLIŽI se trenutak dolaska prvog Audijevog električnog crossovera, a do tada ga možemo pratiti na zadacima skrivenim u maskirnoj kamuflaži.

Jedan od posljednjih zadataka je Wörthersee Meet, okupljanje najvećih fanova Volkswagena, a tamo E-Tron dolazi upoznati svoju buduću publiku. kako bi šok bio potpun za sobom vuče i E-Tron Vision Gran Turismo. Njega nećete vidjeti na cesti, ali svaki poklonik Playstationa i Gran Turisma rado će ga vidjeti.

Podsjetimo, Audi će E-Tron cijeniti 80.000 eura, a nudit će poveći crossover opremljen baterijama kapaciteta 95 kWh. U kombinaciji pogona snage do 515 KS nudit će doseg od 400 km prema WLTP standardu. Na ceste dolazi do kraja godine. A što se bolida tiče znajte da ima preko 800 KS i (vjerojatno) je najava za luksuznu električnu limuzinu o kojoj se govori još od prvih najava Porsche Mission E. Ali to je već neka druga priča.