I BMW u opozivu: Stotine tisuća automobila moraju na servis

Foto: BMW

BMW je objavio kako će na servis morati više od 300 tisuća automobila, a sve kako bi se uklonila konstrukcijska greška na električnom sustavu.

To je već drugi opoziv koji se nadovezao na prošlogodišnji dobrovoljni servis, koji je obuhvatio oko 36.000 automobila. Novi opoziv daleko je opsežniji, a obuhvaća četiri modela, i to seriju 1, seriju 3, Z4 i X1, bez obzira na tip pogona. Radi se o automobilima proizvedenim u razdoblju od 2007. do 2011. godine koji se nalaze u Velikoj Britaniji.

Opoziv je posljedica istrage u kojoj je BBC Watchdog otkrio kako u pojedinim BMW-ovim modelima motor može stati u vožnji i time dovesti do zaustavljanja vozila, ali i potencijalno opasne situacije.

Neki vlasnici BMW-ovih automobila odlučili su prestati voziti BMW nakon što su na vlastitoj koži iskusili kako je to kada se ugasi auto u prometu. Jedan od njih je Mwape Kambafwile, koji je za BBC izjavio da se njegov BMW serije 3 ugasio u vožnji još u prosincu 2016.

"Odveo sam auto u BMW i oni su idući dan detektirali kvar. Pregorio je kabel koji vodi kroz kutiju s osiguračima", rekao je Mwape i naglasio da više nije htio voziti takav auto.

Nema sumnje, u BMW-u će morati odgovoriti na brojna pitanja, posebno zato što su zabilježeni i smrtni slučajevi. Tako je 66-godišnji Narayan Gurung vozeći se na Božić 2016. godine Guildfordom u svojoj Fiesti naletio na BMW serije 3 koji je naglo stao. Pokušao ga je izbjeći i pritom je udario u drvo te na mjestu poginuo, a supruga mu je teško ozlijeđena, piše Guardian. Tri mjeseca kasnije BMW je opozvao 36.000 automobila.

"Svjesni smo da postoje slučajevi u kojima su pojedini automobili bili suočeni s problematikom dobave električne energije, a nisu bili pokriveni inicijalnim opozivom. Kako bismo uvjerili vlasnike da su sigurni, dobrovoljno ćemo proširiti opseg opoziva", stoji u priopćenju iz BMW-a.

Prema podacima agencije DVSA (Driver and Vehicle Standards Agency), u razdoblju od 2011. do 2014. godine zabilježeno je 19 slučajeva otkazivanja električnog sustava, o čemu nisu obaviješteni pa stoga i nisu na vrijeme tražili BMW-ov opoziv.