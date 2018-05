JE LI MOGUĆE Musk izjavio kako će Model 3 biti bolji i jeftiniji od BMW-a M3

Foto: Twitter/Elon Musk, Tesla Motors

NASTAVLJA se rat BMW-a i Tesle, a u najnovijem nastavku Elon Musk najavljuje novu izvedbu Modela 3 koji će performansama i cijenom navodno ugroziti i BMW M3.

Na stranu s činjenicom da M3 zbog uvođenja WLTP standarda ispada iz igre ostaje pitanje kako Musk i njegova tesla misle od Modela 3 stvoriti najbolji automobil u klasi u pogledu performansi. Ili bar jedan od najboljih, što BMW M3 već jest. Godinama, pa i desetljećima.

Za početak recimo kako je Tesla odlučila Modelu 3 dodati još jedan elektromotor i time joj podariti AWD pogon. Predviđđene su dvije izvedbe, jedna usmjerena na autonomiju i druga na performanse.

O maksimalnoj snazi pogona Musk nije govorio na svojem Twitter profilu, ali je zato rekao kako će 96 km/h uhvatiti za 4,5 sekundi, odnosno 1,1 sekundi brže u odnosu na regularnu izvedbu s jednim motorom i stražnjim pogonom. Nadalje, obećanje ide i do 225 km/h, te cijenu oko 5.000 USD višu u odnosu na dosadašnju izvedbu. Izvedba orijentirana na performanse uhvatit će 96 km/h za 3,5 sekundi i voziti 250 km/h. Autonomija bi trebala biti na razini od oko 500 km.

I sad dolazimo do onog najzanimljivijeg. Musk je rekao kako će taj Model 3 sa svim opcijama osim Autopilota stajati 78.000 USD, a bit će "15% brža i upravljivija", kaže Musk. Ne nije zabuna, "Model 3 će na stazi pobijediti apsolutni svakog rivala iz klase", nastavlja hrabro prvi čovjek Tesle.

Tesla dual motor means there is a motor in front & a motor in rear. One is optimized for power & one for range. Car drives fine even if a motor breaks down. Helps ensure you make it to your destination & don’t get stuck on side of road in potentially unsafe conditions.