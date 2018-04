Nissan Qashqai je najbrži SUV na svijetu

BRITANSKI specijalist za tuning najpoželjnijeg Nissana u slobodno vrijeme istražuje dosege popularnog SUV-a.

Mnogi ga zovi Qashqai-R, prije svega zbog motora iz Godzille. Nastao je 2014. godine na osnovi prve generacije popularnog modela, a tada je razvijao 1100 KS. Brutalno i suludo, no nedovoljno da se ugrozi specijalno pripremljen Toyotin Land Cruiser od 2000 KS i maksimalcem od 370 km/h.

Dečkima u SVM-u se to nije svidjelo pa je Qashqai dobio još jaču turbinsku pomoć. Sada i on raspolaže s 2000 KS, a posljednji rezultat od subote kaže da je na utrci VMax 200 vozio nevjerojatnih 382,7 km/h, brže čak i od Koenigsegg Agere RS koja je također nastupila. Video još nije objavljen, no autori najbrutalnijeg obiteljskog SUV-a su ga obećali uskoro objaviti.