Novi stari Range Rover je prilika koja se ne propušta

Foto: JIA

NOSTALGIJA za minulim vremenima je ponekad opravdana, posebno kada govorim o Range Roveru.

Otac luksuznih SUV-ova dogurao je do četvrtog izdanja, a njegovo ime istopilo se u kojekakvim izvedbama, od "jeftinog" Evoquea do najnovijeg Velara. No jedno je sigurno, niti jedan ne nudi šarm originala.

Sa obzirom da na tržištu rabljenih Range Rover u pristojnom izdanju vjerojatno ne postoji jedino rješenje je Jensen International Automotive. Ime mu je Range Rover Chieftain, a zasniva se na mehanici Land Rovera Discovery 3.

Ispod poklopca je 6,2 V8 koji uz kompresorsku pomoć daje preko 550 KS, koje isporučuje putem šest-stupanjske automatike na sva četiri kotača. Naravno, zračni ovjes se podrazumijeva. Zvuči jako zanimljivo.