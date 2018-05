RADOST S VISINA Testirali smo Alfu Stelvio, moćnu talijansku ljepoticu

Foto: M.N.

UŽITAK je gledati i voziti najprestižniju Alfu na tržištu, prelijepi Stelvio s moćnim dizelskim pogonom i opremom iz snova.

Prelijepi crossover u 210 KS snažnom izdanju s Q4 pogonom i najbogatijom razinom opreme ne ostavlja puno prostora kritikama. Da stvar bude osobnija, ovo je drugi (prvi je bio Evoque) i vjerojatno zadnji crossover/SUV za kojeg će autor ovog teksta reći da izgleda dobro, skladno, pa čak i lijepo.

Međutim, u cijeloj priči Stelvio se itekako distancira. Prvi je to "podignuti" model stvoren da nudi onaj pravi vozački osjećaj u vožnji. U ovom autu ne morate voziti "po jajima" kada ulazite u zavoj, a pritom sve vidite i imate mjesta za cijelu obitelj. I još k tome, privlačite poglede. A to mogu samo rijetki među kojima je definitivno Alfa Romeo. I vjerujte, ljepota ovdje nije jedina odlika.

Lijepa s dušom

Za razliku od konkurencije u Alfi su odlučili poslužiti se jednostavnijim receptom, ali koji uz tradicionalna talijanska umijeća daje odlično i lako probavljivo jelo. Talijani su Stelvio stvorili kao svojevrstan karavan iz ponude Giulije i onda ga minimalno podigli.

Pritom su obilato koristili stilsko bogatstvo izvornika, ali i tehniku, pa je epilog optimalan. Stelvio je ubitačan za rivale i neodoljiv za sve poklonike marke, posebno u izvedbi koju smo testirali.

Poput osnovne izvedbe Stelvio pokreće 2.2-litreni turbo dizelaš. Ali dok je početak ponude na 150 KS, sredina na 180, ovaj kao vrh dizelske ponude daje 210 KS. Pridodamo li tomu Q4 pogon na sve kotače i činjenicu kako je Stelvio bar stotinjak kilograma lakši od rivala, jasno je da je stvorena osnova za aktivnu vožnju, baš kao kod Giulije.

A usporedimo li Stelvio s Giulijom činjenica je da je vozačka pozicija točno 19 cm viša. I tu "negativne razlike" staju. Konkretno, Stelvio je 5 cm dulji od Giulije i 2 cm širi, dok je visina veća 24 cm. One pozitivne strane su pak bolji pregled ceste, u neku ruku bolja ergonomija i dakako veća ponuda prostora. Isto vrijedi za prtljažnik s 525 litara zapremine i električnim poklopcem, no sve to je manje važno (vozaču).

Poglavlje vanjskog dizajna ne treba niti započinjati. Dovoljno je reći da je efekt postignut, a Stelvio oku izuzetno ugodan model. Posebno u bolje opremljenim izvedbama kada se zna nametnuti atraktivnom bojom, 19-inčnim naplatcima i atraktivnim detaljima.

Iznutra ista priča, neki zamjeraju mjestimice prejeftinu izvedbu, no činjenica je da ništa ne klapa, a dojam solidnosti se ne može osporiti. Ploča s instrumentima je klasično uređena i pregledna, dok na središnjem grebenu postavljen 6,5" zaslon infotainmenta definitivno djeluje premalo. U vrijeme kad su poželjni istaknuti "tabletići", tih par inča manjka se itekako osjeti. Više no nedostatak prijevoda na hrvatski, pa i kompleksnost "operativnog" sustava.

I u kabini vesele detalji, pa pažljivo dizajnirana ručica mjenjača odlično sjeda u ruku, a jedini bolji oslonac za dlanove je kolo upravljača. Visoke ocjene zaslužuju i sportska sjedala, duboko profilirana i električno upravljana, s lumbalnim podešavanjem i mogućnosti regulacije duljine oslonca sjedenja.

Stelvio je u vožnji fascinantan. Osim što je glavni minus SUV koncepcije (visina težišta) vješto anuliran, najviše veseli izravnost upravljača. Želite li još više, tu je "d" (dynamic) izbor na Alfinom dna selektoru, a onda je Stelvio nezaustavljiv. Osjećaj je kao da je dobio malo djeteline za doručak, a pritom izgubio bar 10 % mase. Agilnost je izvanserijska, a osjećaj neponovljiv za jedan model ovog segmenta.

Ovo nećemo često reći, ali ovom modelu Q4 pogon nije nasušno potreban. Istina, on će do 60 % momenta poslati na prednje kotače, ali to je potrebno tek kada se izgubi kontakt s podlogom, najčešće van asfalta.Tu smo dužni reći i kako 2.2 dizelaš u svojem najjačem izdanju daje 210 KS pri 3.750 o/min, te 470 Nm od 1.750 o/min, a usuglašen je s osam-stupanjskom automatikom.

Papir kaže da Stelvio na 100 km/h stiže za 6,6 sekundi i postiže 215 km/h. Međutim, ono što veseli je potrošnja goriva, koja na otvorenoj cesti ne prelazi 7 litara, a naš test s nogom ukočenom na gasu smo okončali prosjekom od 7,6 l/100 km.

A sad kreću problemi. Alfa Romeo Stelvio kreće cijenom od 322.953 kn za osnovnu izvedbu od 150 dizelskih konja. Testni primjerak kao najskuplja izvedba u ponudi kreće na 417.085 kn u kombinaciji Super Plus paketa opreme u koji ulazi sve što se danas traži, od sigurnosnih sustava do 19-inčnih naplataka, navigacije i sl. No, nakon uvijek poželjnih opcija kao što su Harmon Kardon ozvučenje ili stakleni panoramski krov cijena lako prijeđe granicu i od 450.000 kn. Pet godina jamstva ili 120.000 km uključeno je u cijenu.

Serijska oprema Super Plus:

BiXenon prednja svjetla s funkcijom AFS • aut. dvozonska klima • pomoć pri spuštanju niz nizbrdicu • aut. kočenje u nuždi • navigacija • audiouređaj s 8 zvučnika • bluetooth + USB • el. otvaranje poklopca prtljažnika • senzori za parkiranje sprijeda i straga + kamera za vožnju unatrag • maglenke • 19" aluminijski naplatci Sport Classico • Pomoć pri detektiranju mrtvog kuta • Sustav za automatsko naglo kočenje (AEB) • Upozorenje pri napuštanju voznog traka • Zračni jastuci bočni - stražnji • Senzor kiše • Senzor svjetla • Detalji interijera od aluminija

