Top 10 kabrioleta u povijesti

Foto: Bugatti,Chevrolet,Ford,Aston Martin,Ferrari,Lincoln,Jaguar,Porsche,Cadillac

Forma kabrioleta stara je koliko i automobil. S godinama je postala sve kompliciranija, a usprkos manama i sve poželjnija. Nažalost i skuplja, pa su kabrioleti bili i ostali sinonim bogatstva ili barem lagodnog života.

Kabrioleti su zbog brojnih ojačanja teži od klasičnih automobila, imaju redovito manji i nerijetko neupotrebljiv prtljažnik, a u vožnji su neugodniji, bučniji i generalno sporiji. No ipak, samo jedan pogled u zvjezdano nebo dovoljan je da se zaljubite u kabriolet. I prije no što ste krenuli i osjetili prvi povjetarac u kosi.

Jaguar E-Type (naslovna fotografija)

Vjerojatno najpoznatiji Jaguar svih vremena i generalno jedan od finalista brojnih izbora najljepšeg automobila u povijesti posebno je atraktivan u toples izdanju. Privlačan je za oba spola, a Austin Powers ga zove sa razlogom Shaguar. Na njegov šarm je pao i Enzo Ferrari rekavši kako je to najljepši automobil u povijesti.

Ferrari 250 GT Spyder (LWB)

Red je da odmah spomenemo i jedan Ferrari. U moru ljepotana ističe se upravo 250 GT, automobil koji je posljednjih godina redovito rušio rekorde na aukcijama, a kojem milijunski iznosi nisu strani. Malo koji automobil je uspio stariti s više stila, od produljene Spyder izvedbe

Ford Mustang

Kad su kabrioleti u pitanju Ameri su tu itekako jaki. Spomenuti kabriolete, a ne sjetiti se Mustanga bilo bi krivokletstvo, Najkraće rečeno, Mustang cabrio je ono što je kod nas bio Golf I cabrio, pa i Buba cabrio, dostupni klasik izuzetnih estetskih vrijednosti. A Mustang se zahvaljujući moćnom motoru i dobro vozio.

Porsche 550 Speedster

Automobil kojeg je proslavila smrt James Deana je često zvan najljepšim lijesom, ali je i vjerojatno najčešće korištena forma za izradu replika. No on je puno više, to je automobil koji je formom postao inspiracija mnogima, ali i jedan od krivaca zašto je 911 najpopularniji sportski automobil na svijetu. Naravno, velike zasluge idu i na model 356, prvi pravi Porsche.

Chevrolet Corvette (C1)

Najslavniji američki supersportski automobil počeo je kao klasičan automobil, točnije kabriolet namijenjen GM-ovoj promociji. Toliko se svidio publici da se odlučilo pokrenuti proizvodnju, a prve godine proizvodnje (1953) sklopljeno ih je tristotinjak i svi su bili bijeli. Naravno, sa V8 motorom. Upravo ta prva generacija sa stanovišta estetike je po mnogima jedan od najljepših kabrioleta američke autoindustrije.

Cadillac Eldorado

Kad smo kod Amera ne možemo preskočiti još jednog klasika. To je Eldorado, model koji je proslavio Cadillac u cijelom svijetu. Sa ogromnim repovima i kromom na svakom detalju, Eldorado je doslovno bio pojam luksuza i uživanja u krstarenju cestom.

Lincoln Continental

Iza jednog od najdugovječnijih imena u autoindustriji krije se možda najelegantniji kabriolet svih vremena. Izveden u duhu američkog poimanja komfora ovaj je Lincoln doslovno cestovna krstarica, a mjerama i osjećajem u vožnji u suglasju sa otmjenim plovilima.

Sportskog duha ovdje nema, ali su zato ugrađena dodatna vrata za putnike straga. I otvaraju se u kontra smjeru. Ovaj je model kriv što na popis nismo uvrstili niti jedan otvoreni Mercedes. Zvuči kao svetogrđe, ali u svijetu kabrioleta američki aduti su ipak jači. Bar kad je u pitanju taj jedinstveni osjećaj u vožnji.

Bugatti Veyron

Naravno, za kraj smo ostavili Veyrona. Ali ne trajno, jer će njegovo mjesto zauzeti Chiron, i to čim bude dostupan u toples izdanju. Da, ovo je najbrži automobil na svijetu, i to u obje izvedbe, sa krovom i bez njega. A to piše povijest i stavlja ovaj beskrupulozni automobil na popis deset veličanstvenih.

Shelby Cobra

I da, opet 1960-e, i opet roadster. Dugo smo se dvoumili hoćemo li na popis staviti jedan BMW. Onaj sa Z u imenu, a ima ih dosta. Ne, njihovo mjesto je zauzeo ovaj mali automobilčić, kao prvi ekstravagantni roadster ove vrste. Carroll Shelby je uzeo mali britanski dvosjed i u njega ugradio najjači motor tada dostupan na tržištu, Fordov V8.

Aston Martin Vanquish Volante

Kakav bi to izbor bio kad u njega ne bi ušao Aston Martin. I da, naravno da ćemo tu ubaciti Vanquisha, jednog od zadnjih dragulja tradicionalne strojogradnje. Pokretan V12 atmosfercem zasigurno nije najbrži, nije ni najljepši, pa ni najbolji, ali je dovoljno poseban da vas osvoji. Da, to je prelijepi Aston u svojem najplemenitijem izdanju i vjerojatno jedini kabriolet na kojem skidate krov ne da bi gledali u nebo, već da bi još bolje čuli melodiju motora.

Već smo završili, a nismo došli do Alfe 8C, Porschea 911, Lamborghinija, pa ni Mercedesa SL. Da, sve su to automobili snova, umjetnička dijela za povijest, ali mjesta su ograničena i već odavna zauzeta. No, bit će još prilika za revanš.