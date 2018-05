VIDEO Nico Rosberg otkrio svog limenog ljubimca

Screenshot: YouTube

PREDSTAVLJEN je 1954. godine, a ostat će upamćen kao jedan od najupečatljivijih automobila stoljeća.

Naravno, radi se o Mercedesu 300SL koji je i danas neodoljivo privlačan. I to svakome, pa i bivšem svjetskom prvaku Formule 1 koji u svojem vlasništvu ima jedan primjerak. Nico Rosberg je posebno ponosan na svoj bijeli primjerak s interijerom u dvobojnoj izvedbi. Rosberg nas vodi kroz cijeli proces, od ulaska u ovaj prelijepi kolekcionarski primjerak i startanja strojarskog dragulja, pa sve do vožnje Monakom i upoznavanja sa stilom vožnje koji najviše vole on i njegov automobil.