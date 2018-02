Zadnji Audi RS6 Avant: Preko 700 KS za 150 sretnika spremnih da plate nemalu cijenu

Foto: Audi

USUSRET novoj generaciji modela A6 iz Audija lansiraju specijalni RS6, toliko poseban da su na njemu surađivali sa tunerima.

Audi A6 u RS izvedbi je radikalan model i posebno zanimljiv u karavanskom izdanju. Performance izdanje istoga podiže sve na još višu razinu brutalnosti, no tu sada nije kraj. Audi i tuning kuća ABT Sportsline su udružili snage, a iz robnih rezervi izvučena je i specijalna Nogaro plava boja, ista koja je krasila prvi RS2 iz sada već daleke 1994. godine.

Puno ime mu je RS6 Avant Performance Nogaro Edition, a izvana se osim bojom distancira crnim detaljima, 21-inčnim naplatcima i ispuhom od titana. Iznutra pak plava alkantara i obilje karbona, a sve ostalo poznato je iz Performance izvedbe.

No prava stvar i razlog zašto će se pričati o ovom automobilu je ono ispod prednjeg poklopca. 4.0 V8 twinturbo monstrum sada u maksimumu daje 705 KS i 880 Nm, što znači da će voziti do 320 km/h i na stotki biti za oko 3,5 sekundi. Naime, sa standardnih 605 KS pojuri do 305 km/h, a na 100 k/h je za 3,7 sekundi.

Ukoliko ste zainteresirani znajte da je naklada limitirana na 150 primjeraka, a cijena u Njemačkoj postavljena na 124.200 eura.