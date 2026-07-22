Tom Cruise snima nastavak kultnog filma iz 1990. godine

STUDIO Paramount radi na nastavku filma "Dani groma" (Days of Thunder) i trenutačno pregovara s Jonathanom Levineom koji bi trebao preuzeti redateljsku palicu, potvrdio je The Hollywood Reporter. Tom Cruise će ponoviti svoju ulogu iz trkaće drame snimljene 1990. godine, a na filmu će raditi i kao producnet s Jerryjem Bruckheimerom, jednim od producenata originala. Plan je da ovo bude Cruiseov sljedeći veliki projekt.

Paramountov interes za Levinea tumači se kao znak povjerenja nakon njegove sportske drame "Mr. Irrelevant". Film, u kojem glumi David Corenswet, u kina stiže za Božić, a na testnim projekcijama ovog proljeća dobio je iznimno visoke ocjene.

O originalnom filmu

Originalni "Dani groma" ponovno su spojili Cruisea i redatelja Tonyja Scotta nakon uspjeha filma "Top Gun". Iako nije dosegnuo slavu prethodnika, film je ostao jedan od zapaženijih naslova u Cruiseovoj karijeri.

Glumac je utjelovio Colea Tricklea, drskog NASCAR vozača koji živi brzo, razbija automobile, pronalazi ljubav i na kraju pobjeđuje na utrci Daytona 500. U glumačkoj postavi originala bili su i Robert Duvall, Nicole Kidman, Cary Elwes i Randy Quaid.

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Scenarij i radnja

Detalji radnje nastavka za sada se drže u tajnosti. Poznato je da scenarij potpisuje Will Staples, koji je radio na videoigrama poput "Call of Duty 3: Modern Warfare" i bio suautor scenarija za akcijski film "Without Remorse" s Michaelom B. Jordanom.

Svestrana karijera Jonathana Levinea

Levine je poznat kao redatelj koji se uspješno snalazi u različitim žanrovima. Njegova filmografija uključuje slasher horor "Svi dečki vole Mandy Lane", pobjednika Sundance festivala "The Wackness", humorističnu dramu o borbi s rakom "50/50" i zombi romansu "Topla tijela". Režirao je i komedije sa Sethom Rogenom, "The Night Before" i "Zavedi me ako možeš", u kojoj glumi i Charlize Theron.

U novije vrijeme Levine se posvetio i televizijskim projektima. Režirao je epizode Huluove serije "Devet potpunih neznanaca", drame Davida E. Kelleyja u kojoj glavnu ulogu ima Nicole Kidman.