Christina Applegate: Doktori su mi dali pogrešnu dijagnozu, nemam multiplu sklerozu

CHRISTINA Applegate vratila se u svoj podcast "MeSsy" sa šokantnom viješću. U utorak su Applegate i njezina suvoditeljica Jamie-Lynn Sigler objavile dvije nove epizode u kojima nastavljaju otvoreno govoriti o iskustvima s multiplom sklerozom.

No, 54-godišnja glumica u povratničkoj je epizodi kroz suze otkrila da se povukla iz javnosti kako bi procesuirala novu informaciju koju je dobila od liječnika - ona zapravo nema multiplu sklerozu, piše People.

Pogrešna dijagnoza

"Ušla je u moju sobu i rekla: 'Čestitam, nemate MS'", ispričala je Applegate. "Uopće nisam bila sretna. Svi ostali su bili presretni."

U drugoj epizodi glumicama se pridružila dr. Marwa Casey, izvanredna profesorica s neurološkog odjela medicinskog centra Cedars-Sinai. Objasnila je da su pogrešne dijagnoze multiple skleroze prilično česte jer ne postoji jedinstveni test za tu bolest. "Nije to kao test za trudnoću koji jasno kaže 'da' ili 'ne'. Postoji cijeli popis kriterija", rekla je Casey.

Navela je da se kod gotovo 20 posto ljudi s dijagnozom MS-a na kraju ispostavi da zapravo ne boluju od te bolesti. "Skoro svaka peta osoba kojoj je rečeno da ima MS, nekima čak i desetljećima, zapravo je nije imala. Većina njih uzimala je lijekove za liječenje te bolesti."

"Opet sam na početku"

Applegate je istaknula da joj saznanje o pogrešnoj dijagnozi nije donijelo nikakvo olakšanje od teških simptoma. "Ne ozdraviš odjednom samo zato što je dijagnoza bila pogrešna", rekla je. "Nije mi nimalo bolje, Jamie! Ako išta, gore mi je. Tako da sam opet na samom početku i ne znam što mi se događa. Moji liječnici sada pokreću detaljnu istragu kako bi otkrili što se točno zbiva od 2021. i zašto je do ovoga došlo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U drugom dijelu podcasta ponovno je postala emotivna. "Prošla sam kroz tešku depresiju zbog svega. Izgubila sam sve. Izgubila sam posao. Izgubila sam... oprostite. Što reći nekome tko s ovim živi šest godina - Bože, tako mi je žao - jer meni je to zaustavilo život. I dalje moram koristiti invalidska kolica kad idem liječniku. Ne mogu prehodati put od auta do ordinacije. I dalje sam u tome. Ništa se čarobno nije dogodilo kad je rekla: 'Nemate MS'. Baš ništa."

Gubitak identiteta

Glumica je priznala da se sada bori s pronalaskom svog mjesta, pogotovo nakon što je izgradila zajednicu s ljudima koji boluju od MS-a. "Čudno je jer se osjećam kao da sam sve iznevjerila", podijelila je Applegate.

"To je neobičan osjećaj jer smo ti i ja postale zaštitna lica za MS. Sve što sam radila imalo je smisla. Imala sam j*beni razlog zašto mi je svaki dan bio užasan. A sada nemam razlog i to me jako uznemiruje i zbunjuje."

Applegate je rekla da je još u šoku zbog pogrešne dijagnoze i nazvala je cijelu situaciju potpunim kaosom za psihu. Svoju zdravstvenu borbu sada vidi kao "istu igru, samo pod drugim imenom".