Život i karijera Roberta Redforda: Od buntovnika do holivudske ikone

CHARLES Robert Redford Jr., rođen 18. kolovoza 1936. u Santa Monici, Kalifornija, bio je američki glumac, redatelj, producent i aktivist koji je obilježio više od pola stoljeća filmske povijesti. Preminuo je 16. rujna 2025. u snu, u svom domu blizu Prova u saveznoj državi Utah, u dobi od 89 godina.

Vijest o njegovoj smrti odjeknula je svijetom i izazvala niz počasti iz Hollywooda, ne samo zbog njegove slavne karijere, nego i zbog trajnog utjecaja na filmsku umjetnost i društvenu svijest.

Rani život i počeci karijere

Redford je odrastao u Los Angelesu, a nakon srednje škole dobio je stipendiju za Sveučilište Colorado, no zbog osobnih problema i buntovničkog duha napustio je studij i putovao po Europi. Nakon povratka u SAD upisao je umjetničke studije i glumu, što ga je dovelo do Broadwaya krajem 1950-ih.

Njegova izvedba u predstavi Sunday in New York i uloga u Barefoot in the Park s Elizabeth Ashley privukle su pažnju filmskih producenata i otvorile mu vrata Hollywooda.

Zvjezdani uspon

Redford je filmsku slavu stekao krajem 1960-ih i početkom 1970-ih. Njegove najpoznatije uloge uključuju karizmatičnog odmetnika u filmu Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969.), prevaranta u The Sting (1973.) i istraživačkog novinara u All the President’s Men (1976.), filmu koji je postao klasik političkog žanra.

Njegova sposobnost da igra i šarmantne i introspektivne likove učinila ga je jednom od najvećih zvijezda svoga vremena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postao je simbol zlatnog doba Hollywooda

Robert Redford se smatra simbolom zlatnog doba Hollywooda jer je utjelovio prijelaz između klasičnog i modernog filmskog razdoblja. Njegov izgled i šarm podsjećali su na zvijezde starog Hollywooda, ali su njegove uloge donosile novu emocionalnu dubinu i društvenu relevantnost.

Filmovi poput Butch Cassidy and the Sundance Kid i The Sting spojili su glamur i komercijalni uspjeh s odvažnijim pričama, dok je All the President’s Men pokazao da se blockbuster može baviti ozbiljnim političkim temama.

Osim glume, Redford je svojim radom iza kamere i osnivanjem Sundance Festivala pokazao da vjeruje u film kao sredstvo promjene i umjetničkog izraza. Time je postao figura koja simbolizira i nostalgični glamur starog Hollywooda i progresivni duh novog doba.

Redateljska karijera

Kao redatelj, Redford je debitirao filmom Ordinary People (1980.), intimnom dramom o obitelji pogođenoj tragedijom. Film je osvojio četiri Oscara, uključujući i onaj za najbolju režiju. Redford je kasnije režirao i filmove A River Runs Through It (1992.) i Quiz Show (1994.), potvrđujući reputaciju redatelja koji zna kombinirati vizualnu ljepotu i emocionalnu dubinu.

Sundance i doprinos nezavisnom filmu

Redford je 1981. osnovao Sundance Institute i Sundance Film Festival, koji je postao najvažnija svjetska platforma za nezavisne filmaše. Njegova vizija bila je stvoriti prostor gdje mladi autori mogu eksperimentirati i predstaviti svoja djela publici bez pritiska velikih studija. Danas se Sundance smatra pokretačem karijera brojnih redatelja i glumaca te važnim mjestom otkrivanja inovativnih priča.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Aktivizam i osobni život

Uz umjetnički rad, Redford je bio predani ekološki aktivist i borac za zaštitu prirode. Podupirao je brojne organizacije za očuvanje okoliša i govorio o potrebi održivog razvoja. U privatnom životu prošao je kroz velike osobne gubitke – smrt sina Scotta i kasnije sina Jamesa – no uvijek se vraćao umjetnosti i radu kao izvoru snage.

Bio je u braku s Lolom Van Wagenen (1958.–1985.), s kojom je imao četvero djece, a 2009. oženio je umjetnicu Sibylle Szaggars.

Bogato naslijeđe

Robert Redford ostavio je iza sebe bogatu filmsku i društvenu ostavštinu. Bio je dobitnik Oscara za režiju, počasnog Oscara za životno djelo, više Zlatnih globusa i drugih priznanja.

Njegova kombinacija talenta, integriteta i društvene angažiranosti učinila ga je simbolom umjetnika koji vjeruje u moć filma kao alata za promjenu. Njegovo ime zauvijek će ostati povezano s nezavisnim filmom, ekološkim aktivizmom i ulogama koje su definirale cijelu generaciju filmskih gledatelja.