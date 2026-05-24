Kreću vrućine. Ovo su najnekulturnije stvari koje možete raditi na plaži

KONAČNO nam kreću topliji dani, što znači da je vrijeme za sunčanje, kupanje i ostale aktivnosti na plažama, bazenima i jezerima. Dan na plaži može biti savršen bijeg od svakodnevice, no drugi posjetitelji ga svojim ponašanjem mogu učiniti znatno manje ugodnim.

Kada dođemo odmoriti na plažu, svi želimo da nam bude ugodno i opuštajuće, no ljudi svojim ponašanjem mogu narušiti naš mir. Glasno pričanje ili glazba kada želimo odmoriti posebno je iritirajuća, još nam više ide na živce kada se lijepo namjestimo i namažemo kremom, a onda prođe netko i istrese pijesak na nas...

Kako bi svima boravak na obali bio što ljepši, stručnjaci za bonton podijelili su nekoliko čestih pogrešaka koje bi trebalo izbjegavati. U konačnici, sve se svodi na obzirnost. "Bonton se svodi na obazrivost prema drugima, što se, naravno, odnosi i na plažu", ističe Nick Leighton, stručnjak za bonton i jedan od voditelja podcasta "Jesu li vas odgojili vukovi?". "Iako ste na otvorenom, niste sami i vaše ponašanje utječe na druge", dodaje on, a prenosi HuffPost.

Ulaženje u tuđi prostor

Osnovno je pravilo poštovati tuđi osobni prostor. "Pronađite mjesto koje je barem tri koraka udaljeno od tuđih stvari", predlaže Jodi R.R. Smith, predsjednica tvrtke Mannersmith Etiquette Consulting. "Smisao je dati drugima malo osobnog prostora. Taj razmak trebao bi omogućiti prolaznicima da prođu između vašeg i tuđeg ručnika, a da pritom ne nabace pijesak ni na koga."

Ako je na plaži gužva i morate se smjestiti bliže, budite posebno oprezni dok prolazite. Također, nemojte nametati razgovor. "Nemojte pretpostaviti da su drugi raspoloženi za čavrljanje", kaže Diane Gottsman, stručnjakinja za bonton. "Pratite njihov govor tijela i ako pokažu interes, slobodno nastavite. Ako stave slušalice, to je jasan znak da žele svoj mir."

Zaklanjanje pogleda

Prilikom postavljanja suncobrana, šatora i ostale opreme, mislite na ljude koji se nalaze iza vas. "Mnogi na plažu vole ponijeti sve udobnosti doma", kaže Smith. "To je u redu sve dok time ne sprječavate druge da uživaju u pogledu. Vaš suncobran ili šator ne bi smjeli drugima zaklanjati pogled na more." Budite obzirni i pobrinite se da vaša oprema ne ometa druge.

Pušenje bez obzira prema drugima

Ako odlučite pušiti na plaži, morate biti posebno pažljivi prema okolini. "Ako ste na plaži gdje je pušenje još uvijek dopušteno i želite zapaliti cigaretu, morat ćete se znatno udaljiti od drugih", napominje Smith. "Obavezno pravilno bacite opuške. Može biti vrlo opasno ako ptice, psi ili djeca progutaju opuške koje pronađu zakopane u pijesku."

Uznemiravanje životinja

Iako se pravila razlikuju od plaže do plaže, općenito je najbolje ne hraniti ptice i druge životinje jer to može narušiti lokalni ekosustav. Također je važno ne uznemiravati ih. "Plaže nam omogućuju da se povežemo s prirodom - ribama, puževima i drugim živim bićima", objašnjava Smith. "Iako je zabavno praviti se da je morska zvijezda vaš ljubimac, morate je vratiti u more prije nego što odete kući."

Istresanje pijeska na druge

Jedna od najiritantnijih stvari na plaži je kad vam netko istrese pijesak po stvarima ili, još gore, po vama. "Nekulturno je istresati ručnik ili odjeću punu pijeska blizu drugih ljudi ili niz vjetar", kaže stručnjakinja za bonton Juliet Mitchell. "Nitko ne voli imati pijesak u ustima, očima ili po tijelu."

Smith savjetuje pristup "pokupi pa otresi". "Udaljite se od ljudi prije nego što istresete deke i ručnike s kojih se nakupio pijesak", kaže ona. "Što je vjetar jači, to se morate više udaljiti. Zbog toga pakiranje traje malo duže, ali završiti dan bacajući nekome pijesak u oči svakako nije lijepo."

Igre preblizu drugih kupača

Za bilo kakve sportske aktivnosti, poput bacanja frizbija ili loptanja, pronađite prostor dovoljno daleko od drugih kupača. "Za bilo kakve igre pronađite slobodan prostor podalje od drugih", savjetuje Leighton. "Frizbiji koji lete iznad glava mogu neke ljude učiniti nervoznima."

To vrijedi za sve aktivnosti koje mogu ometati druge. "Mrežu za odbojku postavite daleko od ostalih ljudi", dodaje Gottsman. "Isto vrijedi i za sve igre u pijesku zbog kojih on leti na sve strane."

Prevelika buka

Mnogi ljudi dolaze na plažu u potrazi za mirom i tišinom, stoga je važno paziti na razinu buke. "Zvukovi poput glazbe i glasnih telefonskih razgovora lako se šire izvan vašeg prostora i utječu na druge, stoga pazite kakva buka dolazi od vas", napominje Leighton. Obratite pažnju i na glasnoću i na sadržaj svojih razgovora.

"Pazite na rječnik, osobito ako su u blizini djeca", savjetuje Mitchell. "Budite pristojni, obzirni i uljudni. Bez psovki i svađa."

Ostavljanje smeća

Ne postoji izgovor za ostavljanje nereda na plaži. Ostavljanje smeća ne samo da je nekulturno i protuzakonito, već je i opasno za okoliš. "Molim vas, ne bacajte smeće, pogotovo ne namjerno, i počistite za sobom prije odlaska", apelira Mitchell.

Ignoriranje pravila i znakova

I javne i privatne plaže imaju svoja pravila i važno ih je poštovati radi opće sigurnosti. "Pridržavajte se znakova koji služe kao upozorenja za vašu i tuđu sigurnost", kaže Gottsman. Upoznajte se sa značenjem zastavica na plaži i ne prelazite označene granice. "Ograničenja su postavljena s razlogom", ističe Mitchell.

"Ostanite unutar 'granica za kupanje' ili drugih označenih područja kako ne biste ugrozili sebe ili druge." Na kraju, važno je zapamtiti da pravila nisu uvijek samo ona napisana. "Svako mjesto ima svoja pravila ponašanja i važno je upoznati se s lokalnim običajima i poštovati ih", zaključuje Leighton. "Svaka plaža ima svoje specifičnosti."