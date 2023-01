Ove pjesme su postale hitovi zbog TikToka (i nisu grozne)

TIKTOK nije teško mrziti jer ono s čime ga primarno povezujemo teško bismo mogli nazvati kvalitetnim online sadržajem. Bili to plesni trendovi, prankovi, dozlaboga neduhovite sinkronizacije ili glazbeni viralni hitovi, ova društvena mreža djeluje kao kazna za to što ste si u život pustili još jednu društvenu mrežu.

I da ne bude zabune, apsolutno sve društvene mreže u naše živote ne unose ništa uistinu vrijedno spomena, a TikTok u tom pogledu nije ništa bolji ni gori.

U moru neduhovitosti i užasne glazbe uvijek se mogu pronaći duhoviti pojedinci, a vjerovali ili ne, ponekad je moguće pronaći i glazbu čiji primarni cilj nije iritirati vas preko svake mjere.

S preko milijardu korisnika bilo bi suludo da barem netko od kreatora tu i tamo ne ubode neki viralni hit i pritom progura pjesmu koja nije kompletan užas koji ima smisla samo na playlisti pubertetlija kojima je TikTok i jedino mjesto na kojem otkrivaju i upijaju glazbu.

U isto vrijeme mi starkelje trebali bismo ponekad dopustiti mladima da nas glazbeno educiraju jer nije sve što vole bezveze, mi smo samo stari i zatvoreni za novu muziku. Uživajte i osjećajte se mlado... Ili staro.

First Class - Jack Harlow

Nećete propustiti previše ako zaobiđete album američkog repera Jacka Harlowa, ali unatoč tome, album krije ovaj apsolutni hit. TikTok je to prepoznao puno prije jer čak i prije travnja, kada je singl službeno objavljen, Harlow je na TikToku objavio dijelove pjesme koja je u kratkom vremenu iskorištena u više od 600 tisuća videa.

Leave the Door Open - Silk Sonic

Bruno Mars i Anderson .Paak izbacili su savršen album koji je u isto vrijeme zarazio i vaše klince i vašeg oca. Bend Silk Sonic osnovali su 2017. više kao šalu nego kao ozbiljan projekt, ali pet godina kasnije za svoju su "šalu" osvojili četiri Grammyja i pojavili se u preko dva milijuna TikTok videa.

Steve Lacy - Bad Habit

Neke pjesme djeluju kao da su nastale s ciljem da se prošire uz pomoć TikToka i uglavnom su grozne i ciljaju na sva viralna opća mjesta. Lacy je odradio graničan posao i pritom snimio himnu TikTok romantičara diljem svijeta.

As It Was - Harry Styles

S TikTokom ili bez njega, Harry Styles snimio je savršen pop hit koji je ova društvena mreža samo dodatno popularizirala. Naravno, nisu odmogli ni influenceri poput Kylie Jenner, zbog čega se pjesma pojavila u više od dva milijuna videa.

Tap In - Saweetie

Na prvu ne djeluje pretjerano originalno i oni koji prate (t)rap scenu ovakve su pjesme čuli nebrojeno puta. Ipak, postoji nešto zarazno u refrenu, a pjesma sama po sebi savršeno pluta između starog i novog zvuka. Zahvaljujući TikTok zvijezdi Lesley Gonzalez, koja je njom započela novi plesni izazov, pjesma je samo 11 dana nakon izlaska postala TikTok hit i otad se pojavila u više od sedam milijuna videa. Uglavnom plesnih.

So Hot You're Hurting My Feelings - Caroline Polachek

Ovo nije bio najveći TikTok hit, ali imao je svoj trenutak početkom godine. Pjesma iz 2019. rezultirala je jednostavnom koreografijom koja se brzo proširila mrežom i pritom skupila brojne fanove koji su joj udahnuli novi život.

Love You So - The King Khan & BBQ Show

Ovo je jedna od neobičnijih pjesama na listi. Ne toliko zbog ostatka svijeta koliko zbog tiktokera koji najčešće ne naginju ovakvim retro pjesmama. Kad kažemo retro, ne mislimo na hip-hop s početka dvijetisućitih koji budi nostalgiju kod klinaca i apsolutno nikakve reakcije kod onih koji su u to vrijeme već bili odrasli. Ovo je kanadski garage bend koji se uspio prošvercati svojim retro zvukom, a i sami su retro jer je album izdan 2004. Retroception.

Stunnin' - Curtis Waters feat. Harm Franklin

Osim što se radi o neopisivo zaraznoj pjesmi, Stunnin' je savršen soundtrack za sve tiktokere koji videom žele dati do znanja koliko su zgodni i koliko se zgodno osjećaju. Prava himna samoljubivosti.

Savage Remix - Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

Original pjesme pojavio se u više od 30 milijuna videa, a ovdje ćemo spomenuti i odličan remix koji je zahvaljujući izazovu Keare Wilson i sam postao hit. Istina, videi za remix broje se u stotinama tisuća, ali ni to nije mala stvar.

Just a Cloud Away - Pharrell Williams

Pharrell je neupitni hitmejker kojem čak i kad ne snimi hit pjesmu, nekako pođe za rukom prošvercati je kao hit. Just a Cloud Away pojavio se na soundtracku drugog nastavka crtića Despicable Me i te godine je jednostavno morao završiti u sjeni sveprisutne Happy. TikTok je odlučio i ovu pjesmu pretvoriti u umjereni hit, pa je korisnici mreže objavljuju svaki put kad objavljuju nešto od čega strahuju, a onda otkriju da se to već dogodilo.

Supalonely - BENEE feat. Gus Dapperton

Postoje dva razloga zašto je pjesma novozelandske pjevačice postala hit. Prvo je Zoi Lerma pjesmom započela viralni plesni izazov, a osim toga, pandemija se pobrinula da se ljudi povežu i s temom. Rezultat? Status hita i pojavljivanje u više od 10 milijuna videa.

What You Know Bout Love - Pop Smoke

Prerano preminuli reper Pop Smoke pred sobom je imao obećavajuću karijeru, a jedan od razloga svakako je album prvijenac Shoot for the Stars, Aim for the Moon, na kojem se pojavila i ova pjesma, koja je prvo postala hit na TikToku (preko 12 milijuna videa), a zatim se popela i na klasičnim ljestvicama.

Vibe (If I Back It Up) - Cookie Kawaii

Bilo bi potpuno promašeno napraviti listu najvećih TikTok hitova i ne uvrstiti savršenu pjesmu za twerkanje. Iako je riječ o vrlo neobičnom hitu, dajte mu šansu, a ako ne vjerujete nama, vjerujte Rolling Stoneu, koji je pjesmu pozitivno ocijenio napisavši da je apsolutna zaraza.

Jiggle Jiggle - Duke & Jones and Louis Theroux

A za kraj tu je i neizbježni hit godine. TikTok hit koji je stvoren na TikToku od tiktokera za tiktokere... I sve ostale koji neće moći odoljeti moćnim repovima poznatog nerepera Louisa Therouxa ("Riding in my Fiat, you really have to see it, six feet two in a compact, no slack").

Uglavnom, tijekom gostovanja u jednoj emisiji Theroux se prisjetio stihova koje je napisao za seriju svojih dokumentaraca s početka dvijetisućitih. Naravno, producenti Duke & Jones dokopali su se videa i stvorili ovaj neupitni hit.