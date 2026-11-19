IAKO se često smatra da su mlađe generacije otvorenije prema ravnopravnosti u vezama, novo istraživanje pokazalo je nešto neočekivano. Oženjeni muškarci iz generacije Z, rođeni između 1997. i 2012. godine, skloniji su od pripadnika nekih starijih generacija tvrditi da upravo oni imaju zadnju riječ u obiteljskim odlukama, piše Daily Mail.

Istraživanje koje je provelo američko Vijeće za suvremene obitelji (CCF) pokazalo je da 30 posto oženjenih muškaraca generacije Z smatra da oni donose konačne odluke u kućanstvu. Među milenijalcima taj udio iznosi 27 posto, a među pripadnicima baby boom generacije 21 posto. Nešto veći udio zabilježen je jedino među muškarcima generacije X, 31 posto.

Rezultati su iznenadili istraživače jer se očekivalo da će mlađe generacije sve više zagovarati ravnopravno donošenje odluka u braku.

Njihove supruge ne slažu se baš s njima

Posebno je zanimljivo to što muškarci i žene iz iste generacije nemaju jednaku sliku o tome tko zapravo odlučuje u njihovu domu.

Dok 30 posto oženjenih muškaraca generacije Z tvrdi da imaju zadnju riječ, s time se slaže samo 19 posto njihovih supruga.

Drugim riječima, neki muškarci smatraju da su glavni kada je riječ o obiteljskim odlukama, ali njihove partnerice očito ne vide stvari na isti način.

Kakve veze s time imaju društvene mreže?

Sociologinja Joanna Pepin sa Sveučilišta u Teksasu, autorica izvješća, smatra da bi jedan od mogućih razloga mogao biti utjecaj određenih internetskih zajednica.

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Među njima su takozvana "manosfera" i pokret "red pill", koji često promiču tradicionalne muške uloge i ideju da bi muškarac trebao imati glavnu riječ u vezi. "Muškarci iz generacije Z bili su skloniji od muškaraca u starijim skupinama vjerovati da muškarac treba imati zadnju riječ u obitelji", navodi se u izvješću.

Pepin smatra da bi takvi stavovi mogli biti i reakcija na promjene u društvu, posebno na sve veću samostalnost i ravnopravnost žena. "To bi mogao biti odgovor na činjenicu da su žene postigle velik napredak u društvu, a neki muškarci zbog toga osjećaju da gube oslonac", objasnila je.

Ipak, istraživanje je pokazalo i jednu zanimljivu suprotnost. Iako dio mladih muškaraca ima tradicionalnije stavove o donošenju odluka, pripadnici generacije Z istodobno obavljaju više kućanskih poslova nego muškarci iz prethodnih generacija.

Istraživači nisu očekivali ovakve rezultate

Desetljećima se smatralo da društvo postupno napušta tradicionalnu podjelu uloga prema kojoj muškarac zarađuje i donosi glavne odluke, a žena se brine o kućanstvu.

Zbog toga su istraživači očekivali da će najmlađe generacije imati i najravnopravnije stavove o braku. No rezultati pokazuju da stvari nisu tako jednostavne.

"Očekivali bismo da sa svakom novom generacijom vidimo nastavak kretanja prema ravnopravnosti. Čini se da muškarci generacije Z odstupaju od tog trenda", zaključila je Pepin, nazvavši rezultate istraživanja "otriježnjujućima".