Variety: Ovo su najbolji ljubavni filmovi svih vremena

DOŠLO je Valentinovo, najromantičniji dan u godini. Za one koji ovaj dan žele obilježiti u udobnosti svog doma sami, s prijateljima ili s partnerima, Variety je napravio popis 50 najboljih romantičnih filmova svih vremena.

U gotovo svakom filmu bude barem dio priče ljubavne tematike, nebitno radi li se o komediji, trileru, znanstvenoj fantastici... Dvoje ljudi koji se zaljubljuju često su i glavna tema filma. Među 50 ljubavnih filmova koji su najbolji prema Varietyju našli su se klasici kao što su Dirty Dancing, The Notebook, Pretty Woman, Beauty and the Beast, La La Land, An Officer and a Gentleman i mnogi drugi.

U nastavku vam donosimo pet najboljih prema njihovom izboru.

5. A Star Is Born (2018)

Film s Bradleyjem Cooperom i Lady Gagom u glavnim ulogama bio je hit te godine kada je izašao.

"Kad Jackson (Cooper) upozna Ally (Lady Gaga), kantautoricu u usponu, i pozove je na pozornicu da otpjeva pjesmu Shallow, naježit ćete se kao u malo drugih romantičnih filmova - ali drhtavica ne popušta, jer njih dvoje se nalaze na vijugavom toboganu ljubavi protiv ljubomore, rocka protiv dance popa i tragedije koja klizi u iskupljenje", piše Variety.

4. Moulin Rouge! (2001)

Moulin Rouge! je australsko-američki romantični mjuzikl iz 2001. godine koji je režirao, producirao i napisao Baz Luhrmann. U filmu se mladi engleski pjesnik Christian zaljubi u smrtno bolesnu zvijezdu Moulin Rougea, glumicu i kurtizanu Satine. Njih glume Ewan McGregor i Nicole Kidman.

3. To Catch a Thief (1955)

Američki klasik iz 1955. redatelja Alfreda Hitchcocka temelji se na istoimenom romanu Davida F. Dodgea, a po žanru je mješavina trilera i ljubavnog filma. Zvijezda filma je Cary Grant, koji je u kombinaciji s Grace Kelly zablistao. Cary glumi Johna, bivšeg provalnika koji postane glavni osumnjičenik za seriju provala čija su meta domovi otmjenog društva na jugu Francuske.

Dok traži pravog krivca, upoznaje Frances, kćer američke bogatašice. Nju počinje privlačiti njegova uzbudljiva kriminalna prošlost. "Ovaj živahni Hitchcockov film odvodi publiku na najotmjenija mjesta na francuskoj rivijeri", piše Variety.

2. Titanic (1997)

Leonardo DiCaprio i Kate Winslet ovim su se epskim filmom proslavili.

"Ep o oceanskoj katastrofi Jamesa Camerona rijedak je holivudski blockbuster koji postiže veliku kvalitetu. Jack i Rose, ljubavnici sa suprotnih strana klase imaju blistavu kemiju. Implikacija je da bi njihova veza mogla trajati otprilike koliko i Titanicovo putovanje - da nije bilo te kobne sante leda. U Titanicu je sama katastrofa ta koja uzdiže ljubav u nešto bezvremeno", opisuje Variety.

1. Casablanca (1942)

Casablanca - vječni klasik s Humphreyem Bogartom i Ingrid Bergman.

"U cijeloj kinematografiji ne postoji ljubavna veza koja je čistija, strastvenija, opsjednutija prošlošću, življa u sadašnjosti, kompliciranija okolnostima od one između Ricka (Humphrey Bogart), iseljenika, vlasnika mračnog marokanskog noćnog kluba i kockarnice, te Ilse (Ingrid Bergman), žene u koju se zaljubio u Parizu 1940., a ona ga napustila iz misterioznih razloga.

Vječni holivudski klasik Michaela Curtiza slavi što je ljubav, no također se radi o najdubljoj razini onoga što ljubav znači: ne samo zanos, već žrtva, predanost drugome, prepuštanje sebe nečem većem. Casablanca ostaje ultimativna romansa na velikom platnu, dijelom zato što nam Bogart i Bergman pokazuju da je ljubav sila u nama, dovoljno moćna da se poveže sa svijetom i spasi ga", piše Variety.