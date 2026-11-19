GRADSKO vijeće Heidelberga na jugozapadu Njemačke većinom je glasova odobrilo ženama kupanje bez gornjeg dijela kupaćeg kostima na gradskim bazenima, prihvativši prijedlog političkih skupina lijevog centra i krajnje ljevice, izvijestila je u četvrtak agencija dpa.

Prema gradskoj upravi, nova će se pravila primjenjivati samo na dva gradska otvorena bazena i bit će na snazi tijekom nadolazeće sezone kupanja. "Ako se zbog toga pojave negativne okolnosti, pravila bazena ponovno će se izmijeniti", rekao je glasnogovornik grada.

Jednakost kao glavni razlog odluke

Dosadašnjim pravilima upravitelja gradskih bazena muškarcima je dopušteno kupanje bez gornjeg dijela kupaćeg kostima, dok ženama to nije bilo dopušteno, navodi se u prijedlogu. Takva praksa, ističe se, nije u skladu s ciljevima grada u području ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije, koji podrazumijevaju jednako sudjelovanje svih osoba bez obzira na spol ili rodno određenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Različita pravila u drugim njemačkim gradovima

Heidelberg se pridružuje nekoliko drugih gradova na jugozapadu Njemačke u kojima je već dopušteno kupanje bez gornjeg dijela kupaćeg kostima, neovisno o spolu. Među većim gradovima u saveznoj pokrajini Baden-Württemberg pravila se razlikuju. Takvo je kupanje dopušteno u Karlsruheu, djelomično u Pforzheimu, dok je zabranjeno u Heilbronnu.

Nema jedinstvenog propisa na razini države

U Njemačkoj je mogućnost kupanja žena u toplesu sve raširenija, prema Njemačkom društvu za bazenske objekte (DGfdB). Budući da ne postoji jedinstven propis na nacionalnoj razini, odluku o tome donose lokalne vlasti ili upravitelji bazena svojim pravilnicima.

Kupanje bez gornjeg dijela kupaćeg kostima ženama je dopušteno, primjerice, u Göttingenu, Kölnu, Berlinu i Münchenu.