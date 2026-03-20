Život i karijera legende borilačkih vještina. Chuck Norris kroz godine

IMPRESIVNA karijera Chucka Norrisa obilježena je ulogama na malim i velikim ekranima, ali i neupitnim talentom za borilačke vještine, po kojem je postao svjetski poznat. Rođen u Oklahomi, Norris je strast prema borilačkim vještinama otkrio tijekom službe u američkom ratnom zrakoplovstvu u Aziji, gdje je u Južnoj Koreji trenirao Tang Soo Do i na kraju stekao crni pojas. Svoje znanje kasnije je iskoristio kao inspiraciju za vlastiti stil, Chun Kuk Do.

Filmski počeci i suradnja s Bruceom Leejem

Nakon što je postigao međunarodni uspjeh kao borac i pobjeđivao na natjecanjima diljem svijeta, Norris je 1969. debitirao na filmu u ostvarenju "The Wrecking Crew". Uslijedile su brojne uloge u filmovima o borilačkim vještinama, a posebno se ističe ona iz 1972. u filmu "Na zmajevom putu", gdje se na platnu suprotstavio legendarnom Bruceu Leeju.

"Istina je, Lee je bio strašan protivnik, isklesane građe i tehnike. Uistinu sam uživao u sparingu i druženju s njim", izjavio je jednom prilikom Norris, kako prenosi Black Belt Magazine. "Bio je jednako karizmatičan i prijateljski nastrojen u ringu i privatno kao i na filmu. Njegovo samopouzdanje i duhovitost bili su zapanjujući, a ponekad i iscrpljujući za druge."

Norris je hvalio Leejev "otvoren um", dodajući: "Nikad nije vjerovao u samo jedan stil borilačkih vještina, niti je smatrao da je ijedan superioran. Vjerovao je da svaki stil ima svoje prednosti i mane te da u svakoj metodi treba pronaći ono najbolje."

Nakon filma "Breaker! Breaker!" iz 1977., Norris je film "Good Guys Wear Black" iz 1978. smatrao svojom prvom velikom glavnom ulogom, koja mu je učvrstila status jedne od prvih američkih zvijezda borilačkih vještina.

Walker, teksaški rendžer

1983. Norris je glumio u vesternu "Usamljeni vuk McQuade", a njegov lik poslužio je kao izravna inspiracija za kultnu televizijsku seriju "Walker, teksaški rendžer". U ulozi narednika Cordella Walkera proveo je osam sezona na CBS-u, od 1993. godine.

Nakon velikog uspjeha serije, ulogu je ponovio i u spin-offu "Sons of Thunder" 1999. godine. Serija je 2021. dobila i novu verziju, u kojoj je naslovnu ulogu preuzeo Jared Padalecki.

Kako bi se prisjetili najpoznatijih uloga i karijere Chucka Norrisa, pogledajte galeriju.