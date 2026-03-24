Zvijezda OnlyFansa: "Zaradom od 37 milijuna eura sam umirovila roditelje"

SOPHIE Rain, jedna od najuspješnijih zvijezda OnlyFansa, otkrila je da njezina obitelj isprva nije odobravala ono čime se bavi te da mjesecima nisu bili u kontaktu. No s vremenom su promijenili mišljenje, a ona im je od svoje zarade omogućila mirovinu.

Višemjesečna šutnja

Rain je u razgovoru za GQ ispričala kako njezini roditelji nisu bili nimalo oduševljeni njezinom novom slavom. "Moja obitelj nije razgovarala sa mnom prvih nekoliko mjeseci jer se nisu slagali s tim što radim", rekla je.

Rain je jedna od najplaćenijih kreatorica na platformi, zaradivši 43 milijuna dolara (37 milijuna eura) u godinu dana, od čega joj je jedan obožavatelj sam uplatio više od četiri milijuna. Unatoč tome, drugima poručuje da ne napuštaju svoje redovne poslove, tvrdeći da "nije sve tako bajno" i da im se "neće isplatiti" ako nisu među rijetkima s golemim brojem pretplatnika.

Sestra joj je pokazala put

Zanimljivo je da Rain nije bila prva u obitelji koja je otvorila profil na OnlyFansu. Prije nje to je učinila njezina starija sestra Sierra. Ispričala je kako je shvatila da se na platformi može ozbiljno zaraditi kad je s njom "išla kupiti njezinu Teslu".

"Pomislila sam: 'O, moj Bože, pa ona ima novca. Uspjela je u tome i rastura'", objasnila je Rain. Dodala je kako je to za njezinu obitelj, koja je u SAD-u živjela od socijalne pomoći od 400 dolara tjedno za hranu, bila velika promjena. Starija sestra povezala ju je s muškarcem koji ju je savjetovao kako izgraditi prisutnost na društvenim mrežama i usmjeriti pratitelje sa svojih profila na OnlyFans. Tvrdi da su slava i bogatstvo nakon toga došli gotovo preko noći.

Promjena stava nakon iskrenog razgovora

Iako je zbog novog posla izgubila onaj u restoranu, odluka se pokazala iznimno isplativom. No trebalo je vremena da to prihvati i njezina obitelj. Stav su promijenili nakon što je s njima razgovarala o sadržaju koji objavljuje i objasnila im da nije postala porno zvijezda.

"Ali onda sam im pokazala da sam sigurna. Odmah su u glavi imali onaj stereotip: 'Ona snima pornografiju. Moja kći snima pornografiju'", rekla je. "Ne, ovo, uglavnom blaži sadržaj, je ono što ja radim. To je sadržaj koji nudim. Sve što radim, radim promišljeno. Sada smo opet vrlo bliski."

Zaradom umirovila roditelje

Nakon pomirenja Rain je dio svoje zarade uložila u obitelj. Roditelji su zahvaljujući njoj mogli otići u mirovinu, a trenutačno im kupuje novu kuću. Rain je također izjavila da vjeruje kako su joj upravo granice koje postavlja kad je riječ o sadržaju i stvarima koje odbija raditi pomogle u zaradi. Naglasila je da se neće baviti pornografijom.