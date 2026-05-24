Messi i službeno postao milijarder

LIONEL Messi i službeno je postao milijarder, čime se pridružio svom dugogodišnjem rivalu Cristianu Ronaldu u jednom od najekskluzivnijih klubova svjetskog sporta. Neto vrijednost argentinske ikone i zvijezde Inter Miamija premašila je granicu od milijardu dolara nakon karijere obilježene rekordnim ugovorima i pametnim ulaganjima izvan terena, piše Goal.com.

U elitnom klubu s Ronaldom

Messi više nije samo nogometni velikan, već je i službeno postao član kluba milijardera. Prema analizi Bloomberga, 38-godišnjak je od 2007. godine zaradio više od 700 milijuna dolara samo od plaća i bonusa. Kad se u obzir uzmu porezi, kretanja na tržištu te prihodi od širokog spektra ulaganja i sponzorstava, Bloombergov indeks milijardera potvrđuje da je njegova neto vrijednost premašila prag od milijardu dolara.

Ovim postignućem kapetan Inter Miamija stao je uz bok Ronaldu, koji je postao prvi nogometaš s takvim bogatstvom nakon prelaska u saudijski Al-Nassr 2023. godine. Dok je Ronaldov brend oduvijek bio građen na snažnoj marketinškoj mašineriji, Messijev uspon do statusa milijardera bio je postupan, vođen od strane njegove obitelji i strateških partnerstava u Sjedinjenim Državama i Europi.

Odlazak u Miami kao pun pogodak

Iako su mnogi očekivali da će Messi slijediti Ronalda na Bliski istok, poznato je da je odbio golemu ponudu od 400 milijuna dolara godišnje za igranje u saudijskoj Pro Ligi. Osvrćući se na tu odluku, Messi je ranije za Mundo Deportivo izjavio: "Novac mi nikad nije bio problem, niti ikakva prepreka. Da se radilo o novcu, otišao bih u Saudijsku Arabiju ili nekamo drugdje."

Umjesto toga, njegov prelazak u američki MLS pokazao se kao financijski majstorski potez. Vlasnik Inter Miamija Jorge Mas otkrio je da Messijeva ukupna godišnja plaća iznosi između 70 i 80 milijuna dolara, no ugovor uključuje i inovativne opcije vlasničkog udjela te sporazume o podjeli prihoda s Apple TV-om. Vrijednost samog kluba Inter Miami skočila je na 1.45 milijardi dolara, čime je postao najvrjedniji nogometni klub u SAD-u i 16. na svijetu, ispred klubova poput Newcastle Uniteda.

Širenje poslovnog carstva

Messijevo bogatstvo nije vezano isključivo za njegove igračke ugovore. Pod vodstvom oca Jorgea i španjolskog bankara Alfonsa Nebota Armisena, Argentinac je diverzificirao svoja ulaganja u razne sektore, od nekretnina do robe široke potrošnje. Krajem 2024. godine na španjolsku je burzu uvrstio investicijski fond za nekretnine procijenjen na 232 milijuna dolara, koji uključuje nekoliko luksuznih hotela i komercijalnih objekata.

Proširio se i na industriju hrane i pića lansiranjem sportskog napitka Mas+ by Messi te ulaganjem u argentinski lanac restorana El Club de la Milanesa. Takvi pothvati osiguravaju da brend Messi nastavlja donositi značajan prihod neovisno o njegovim izvedbama na terenu, slijedeći model koji su uspostavile druge sportske legende poput Michaela Jordana i Rogera Federera.

Planovi za život nakon karijere

Kako se njegova igračka karijera približava kraju, Messi je već počeo graditi portfelj nogometnih klubova. Nedavno je kupio španjolskog petoligaša Cornellu, a zajedno s bivšim suigračem Luisom Suarezom posjeduje udio u urugvajskom klubu Deportivo LSM. Njegova obitelj također upravlja klubom Los Leones u njegovom rodnom Rosariju, čime osigurava trajnu ostavštinu u nogometu.

Osmerostruki osvajač Zlatne lopte jasno gleda prema životu nakon posljednjeg sudačkog zvižduka. Govoreći na poslovnom forumu u Miamiju prošle, 2025. godine, Messi je priznao svoj rastući interes za korporativni svijet. "Nogometna karijera ima rok trajanja. Posao je nešto što mi se sviđa i o čemu učim", izjavio je tada.