Na Svjetskom prvenstvu utakmice će se prekidati zbog reklama

SVAKO poluvrijeme na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. godine bit će nakratko prekinuto. FIFA je potvrdila da će se tijekom utakmica uvoditi trominutne pauze, službeno radi hidratacije igrača, no one će ujedno omogućiti televizijskim kućama emitiranje reklama. Odluka se odnosi na Mundijal koji će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Stroga pravila za oglašivače

FIFA je još u prosincu pojasnila da se stanke uvode zbog brige za zdravlje igrača, no istodobno je definiran i komercijalni aspekt. Prema pravilima, televizije ne smiju prikazivati reklame unutar prvih 20 sekundi od sučeva zvižduka za početak pauze, a prijenos utakmice moraju nastaviti najmanje 30 sekundi prije nastavka igre. U praksi to oglašivačima osigurava nešto više od dvije minute prostora.

Pritom televizijske kuće mogu birati hoće li za vrijeme pauze ostati u prijenosu, prebaciti program u studio ili emitirati oglase. Ako se reklame prikazuju uz sliku s terena, oglašivač mora biti službeni partner FIFA-e. No, ako se prijenos potpuno prekine i prijeđe na klasični blok reklama, televizije mogu prodati oglasni prostor bilo kojem oglašivaču.

Amerikanizacija nogometa

Nije slučajno što se ova praksa uvodi upravo na prvenstvu koje se održava u Sjevernoj Americi. Američke televizijske kuće, naviknute na reklamne prekide u sportovima poput košarke i američkog nogometa, godinama su tražile sličan model i za nogometne utakmice.

Iako FIFA pauze službeno predstavlja kao mjeru zaštite zdravlja igrača, one neće ovisiti o temperaturi ili vremenskim uvjetima, već će biti uvedene na svakoj utakmici. Kritičari stoga upozoravaju da je riječ prije svega o novom oglasnom formatu koji bi mogao donijeti stotine milijuna dolara dodatnih prihoda. Time bi se, zaključuju, mogao promijeniti i sam način na koji se nogomet prati, sve više ga približavajući strukturi američkih sportova.