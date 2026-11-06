Italija planira kažnjavati vozače koji voze presporo. Kazne do 160 eura
ITALIJA bi uskoro mogla sankcionirati vozače koji na određenim dionicama voze presporo, kaznama do 160 eura, prenose u petak mediji. Mjera za veću protočnost prometa u početku bi se trebala odnositi na autoceste s ukupno šest prometnih traka, a trebala bi uskoro stupiti na snagu, izvijestili su talijanski pravni portal Brocardi i švicarski portal Blue News.
Predlaže se minimalna brzina od 100 kilometara na sat u lijevoj traci, na dionicama s najmanje tri trake u svakom smjeru, piše agencija dpa.
Iznimke su predviđene u slučajevima kada prometni znakovi nalažu drugačiju brzinu ili okolnosti zahtijevaju sporiju vožnju, što uključuje gustu maglu, jaku kišu, prometne nesreće, radove na cesti ili prometne zastoje.
Kazne do 160 eura
Odredba o novčanim kaznama u rasponu od 40 do 160 eura dio je nacrta novog zakona o sigurnosti prometa koji je talijanska vlada odobrila u listopadu i uputila u parlament, gdje se čeka konačni tekst.
Milijuni turista svake godine prolaze talijanskim autocestama. Prije dvije godine približno 40,7 milijuna stranih posjetitelja stiglo je automobilom, što predstavlja gotovo 46 posto svih međunarodnih dolazaka, pokazuju podaci talijanske agencije za zaštitu okoliša ISPRA.
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