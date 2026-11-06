Manje od 40 posto osiguranika u Hrvatskoj prošle godine bilo kod zubara

MANJE od 40 posto osiguranika u Hrvatskoj koristilo je prošle godine stomatološku zaštitu evidentiranu u sustavu HZZO-a, a tijekom 2025. zabilježeno je gotovo 350.000 vađenja zuba i gotovo 700.000 osoba s dijagnozom karijesa, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Stomatološku zdravstvenu zaštitu koristilo je 1,37 milijuna osiguranika, nešto više nego 2024., kada ih je bilo 1,36 milijuna. Istodobno je broj kontakata sa stomatološkim ordinacijama smanjen s 4,21 na 4,17 milijuna, pokazuje izvješće HZJZ-a o korištenju zdravstvene zaštite u djelatnosti dentalne medicine u Hrvatskoj u 2025. godini.

Doktori dentalne medicine prošle su godine obavili 1,77 milijuna stomatoloških pregleda, a karijes je bio najčešće zabilježena dijagnoza. Evidentiran je kod 697.408 osoba, među kojima je više od 146.000 djece i mladih do 18 godina.

Od ukupno 347.136 vađenja zuba, najviše ih je bilo među osobama u dobi od 19 do 64 godine, njih više od 170.000. Osobama starijima od 65 godina izvađeno je gotovo 115.000 zuba, a djeci i mladima gotovo 62.000.

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Kod djece više liječenja nego preventivnih postupaka

Podaci pokazuju da se kod djece i mladih do 18 godina gotovo dvije trećine evidentiranih dijagnostičko-terapijskih postupaka odnosilo na liječenje, a nešto više od trećine na preventivu. Među odraslima udio postupaka liječenja bio je još veći i iznosio je 76,5 posto.

Razlike postoje i među županijama. Najveći udio osiguranika koji su koristili stomatološku zaštitu u ordinacijama koje imaju ugovor s HZZO-om zabilježen je u Karlovačkoj županiji, 42,9 posto, a najmanji u Ličko-senjskoj, 34,3 posto.

Izvješće HZJZ-a temelji se na podacima iz 2071 ordinacije dentalne medicine prikupljenima putem Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava (CEZIH).