Uz obalu SAD-a ostalo samo 76 orki. Spašavaju ih AI plutačama

POSLJEDNJIH 76 jedinki ugrožene populacije takozvanih južnih rezidentnih kitova ubojica stiglo je u rujnu u more Salish. Svake godine ova jedinstvena skupina orki ulazi u tjesnac Admiralty i kreće prema zaljevu Puget Sound u američkoj državi Washington u potrazi za kraljevskim lososom. No, iznimno prometni pomorski putevi stvaraju golemu podvodnu buku koja im ometa lov i komunikaciju te ih izlaže opasnosti od sudara s brodovima, piše CNN.

Ugrožena populacija pod pritiskom

Znanstvenici su tek 1970-ih utvrdili da se ovi kitovi, koji se hrane isključivo ribom, genetski razlikuju od brojnijih Biggsovih kitova ubojica. Prvo prebrojavanje 1974. zabilježilo je samo 71 jedinku. Populacija je dosegla vrhunac od 97 kitova 1996. godine, ali se do 2001. smanjila na 79. Južni rezidentni kitovi ubojice službeno su 2005. proglašeni ugroženom vrstom.

"Podvodna buka predstavlja stalnu prijetnju. Kad je bučno, kitovima je teže pronaći hranu. Događa se da krenu u lov i promaše, čime su samo potrošili energiju bez rezultata.

Ponekad zbog buke potpuno odustanu od lova, što je osobito opasno za ženke koje se pripremaju za trudnoću ili već doje", objasnila je Rachel Aronson, direktorica programa Quiet Sound, inicijative za promicanje održivih pomorskih praksi.

Studija iz 2024. pokazala je da sa svakim decibelom povećanja maksimalne buke vjerojatnost da će ženka krenuti u lov pada za 58 posto, a uspješnost ulova za oba spola smanjuje se za 12,5 posto.

Inicijativa za tiše more i AI plutače

Budući da gospodarstvo države Washington uvelike ovisi o trgovini, usklađivanje pomorske industrije i zaštite prirode složen je zadatak. Organizacija Quiet Sound je 2022. godine, po uzoru na kanadski Echo Program, uvela dobrovoljni program usporavanja brodova na dionici od 20 milja prema najvećim lukama Seattleu, Tacomi i Everettu.

Sporiji brodovi stvaraju manje buke, a Aronson navodi da u programu sudjeluje 73 posto brodova, dok je podvodna buka smanjena za 50 posto. Ipak, precizno praćenje lokacije kitova i dalje je izazov, pa se Quiet Sound udružio s tvrtkom SMRU Consulting i Microsoftom kako bi postavio akustičnu plutaču opremljenu umjetnom inteligencijom.

SMRU Consulting, tvrtka proizašla iz britanskog Sveučilišta St Andrews, razvija pametne plutače od 2014. godine. Cormac Booth, izvršni direktor tvrtke, ističe da se odmaklo od starog pristupa gdje su prolazili mjeseci od prikupljanja do analize podataka. "Cilj je danas pružiti pouzdan uvid u događaje u stvarnom vremenu kako bi ljudi mogli odmah donositi odluke", kaže Booth.

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U srpnju 2025. SMRU i Microsoft započeli su partnerstvo kako bi testirali može li AI na plutači prepoznavati glasanje kitova. "Podvodno praćenje generira puno više zvučnog materijala nego što ga čovjek može ručno pregledati.

Umjetna inteligencija najviše pomaže upravo u brzini obrade tolike količine podataka", rekao je Juan Lavista Ferres iz Microsofta. Plutača je opremljena Microsoftovim AI sustavom Water SPARROW, pokrenutim 2024. godine.

Testiranje i budućnost projekta

Komunikacijsko-akustična plutača postavljena je u srpnju u tjesnac Haro, uz granicu SAD-a i Kanade. "Ovo je područje na kojem možemo postići najviše za spas južnih rezidentnih kitova", izjavio je Jason Wood, glavni znanstvenik u SMRU Consultingu.

Plutača s tri hidrofona trenutno usporedno testira Microsoftov AI i postojeći SMRU sustav analize. Prema Ferresu, rezultati su ohrabrujući i broj lažno pozitivnih dojava pao je na prihvatljivu razinu.

Zbog rizika od lažnih uzbuna, plutača još ne šalje podatke u sustav za uzbunjivanje pomoraca (WRAS), no to bi se uskoro moglo promijeniti. Taj sustav, kojim upravlja organizacija Ocean Wise, šalje SMS obavijesti kapetanima kada se nađu unutar 10 nautičkih milja od lokacije kita. "Želimo da pomorci imaju informacije u stvarnom vremenu.

Velikim brodovima treba i do pet milja da uspore, stoga je informiranost na razini cijele regije ključna", rekla je Aronson. Wood dodaje da svaka metoda detekcije ima ograničenja, ali se nada da će AI omogućiti povezivanje podataka s hidrofona, termalnih kamera i dojava s terena za bolje rezultate.

Jedan od ciljeva je, kaže Ferres, bolje razumjeti sezonske obrasce kretanja kitova i učiniti softver Water SPARROW otvorenim kodom za širu primjenu. "S obzirom na kritično stanje populacije, nije pitanje hoće li se ove AI plutače početi šire primjenjivati, nego kada. Opstanak ovih kitova ovisi o tome", zaključio je Ferres.