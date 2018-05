Screenshot: Youtube

NEKOLIKO mjeseci nakon što je napustila seriju NCIS, Pauley Perrette progovorila je o razlozima te svoje odluke. Kako kaže, na snimanju je doživjela "nekoliko fizičkih napada".

Nakon što je emitirana posljednja epizoda dugovječne serije, Perrette je na Twitteru napisala svoju stranu priče.

"Ne želi se spuštati nisko, nikad ne bih javno govorila o tome", započela je glumica koja je čak 15 sezona glumila znanstvenicu Abby Sciuto.

"U člancima u tabloidima pišu totalne laži o meni. Ako im vjerujete, ostavite me na miru. Očito me ne poznajete (žao mi je ljudi, ali morala sam to reći)", dodala je.

I refused to go low, that's why I've never told publicly what happened. But there are tabloid articles out there that are telling total lies about me. If you believe them? Please leave me alone. You clearly don't know me. (Sorry guys, had to be said) — Pauley Perrette (@PauleyP) 13. svibnja 2018.

Nakon toga otišla je spavati, a ponovno se oglasila ujutro.

"Možda sam trebala ranije nešto reći. reći istinu. Mislila sam da moram zaštiti ekipu, svoj posao i mnogo ljudi. No koja je cijena? Ne znam. Znajte, pokušavala sam napraviti pravu stvar, možda šutnja nije prava stvar kad je riječ o zločinu. Postoji mašinerija koja me ušutkava i šalje lažne priče o meni. Bogata, moćna mašinerija", započela je.

"Bez morala i istine, ja sam ostala tu, čitam laži, pokušavam zaštiti ekipu. Pokušavam ostati mirna. On je to napravio", dodala je.

Maybe I'm wrong for not "spilling the beans" Telling the story, THE TRUTH. I feel I have to protect my crew, jobs and so many people. But at what cost? I.don't know. Just know, I'm trying to do the right thing, but maybe silence isn't the right thing about crime. I'm... Just... ? — Pauley Perrette (@PauleyP) 13. svibnja 2018.

There is a "machine' keeping me silent, and feeding FALSE stories about me. A very rich, very powerful publicity "machine". No morals, no obligation to truth, and I'm just left here, reading the lies, trying to protect my crew. Trying to remain calm. He did it. — Pauley Perrette (@PauleyP) 13. svibnja 2018.

Potom je implicirala da je fizički napadnuta.

"Cijelo vrijeme podržava, programe protiv zlostavljanja. Sad znam da je to zato što se meni dogodilo. Bez obzira na to je li u školi ili na poslu, zar morate prolaziti kroz to? Ja sam otišla. Brojni fizički napadi", napisala je i poručila svima koji prolaze kroz zlostavljanje da ne šute.

I've been supporting ant-bullying programs forever. But now I KNOW because it was ME! If it's school or work, that you're required to go to? It's horrifying. I left. Multiple Physical Assaults. I REALLY get it now. Stay safe. Nothing is worth your safety. Tell someone. — Pauley Perrette (@PauleyP) 13. svibnja 2018.

Seriju je napustila prošlog listopada, a odluku je obznanila preko Twittera.