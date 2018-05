Screenshot: YouTube

BACKSTREET Boysi, boy band koji je devedesetih žario i palio svjetskom glazbenom scenom, objavio je novi singl. Pjesma se zove "Don't Go Breaking My Heart", a na YouTubeu se pojavila jučer. Do sada je skupila pola milijuna pregleda na YouTubeu, a pjesmu je lajkalo gotovo 50 tisuća ljudi.

"Znali smo da je pjesma posebna čim smo je čuli", kažu dečki iz Backstreet Boysa, a planiraju i turneju koja će početi u srpnju koncertom u Central Parku u New Yorku.

Prošlo je 25 godina otkako su se pojavili na sceni, a nova pjesma, po dojmu glazbenih kritičara, odiše stilom devedesetih, pogotovo kada je riječ o njihovim plesnim pokretima u spotu.