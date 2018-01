Bijesni kupci napali H&M zbog ove fotografije: "Koji je ovo vrag, odvratno!"

Foto: H&M

H&M SE našao u problemima zbog reklame na kojoj majicu s natpisom "najcool majmun u džungli" nosi tamnoputo dijete.

Bijesni kupci pozvali su na bojkot švedskog high street brenda nakon što se u njihovoj online trgovini našla sporna fotografija. Istu majicu s drugim uzorkom u online trgovini nose bijela djeca.

Korisnici društvenih mreža podsjetili su da je "majmun" uvredljiv izraz za ljude tamne puti.

"O, ne, H&M. Možete li objasniti zašto ste za majicu 'najcool majmun u džungli' izabrali crno dijete? Netko to nije dobro promislio", napisala je novinarka i voditeljica Christina Watkins.

Uh oh, @hm. Can y’all explain why a black boy was selected to model a hoodie that says, “coolest monkey in the jungle”? 🤨Someone didn’t think this through. https://t.co/q0NwrboCnq — Christina Watkins (@CWatkinsTV) 8. siječnja 2018.

"H&M, morate ovo objasniti, Koji je ovo vrag? Nema šanse da je netko u 2018. godini toliko nemaran", dodao je dizajner i producent Alex Medina.

In the year 2018 there’s no way brands/art directors can be this negligent and lack awareness. If look at other sweaters in same category they have white kids. We have to do better. pic.twitter.com/Av4bS4t6yn — alex medina (@mrmedina) 8. siječnja 2018.

"Ovo je odvratno i neodgovorno. Znate povijest rasističkog korištenja izraza 'majmun' kako bi se ponizilo ljude afričkog podrijetla i onda to stavite na svoju stranicu", napisao je voditelj Karamo Brown.

@hm this is disgusting & irresponsible. You know the history of racist using the term “monkey” to demean people of African descent... and you put this on your website! 😡😡😡😡 “Coolest Monkey In the Jungle” #SMH pic.twitter.com/IY877D2d8R — Karamo Brown (@KaramoBrown) 8. siječnja 2018.

H&M je nakon toga skinuo spornu fotografiju, ali nije objavio nikakvo pojašnjenje kako je do nje došlo niti ispriku. Glasnogovornik kompanije naknadno se javio Daily Mailu i rekao: "Fotografija je uklonjena sa svih stranica, ispričavamo se svima koje je uvrijedila."

Stranica sad izgleda ovako: