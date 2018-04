Bilježio je sve: Slika koju je Facebook stvorio o vama mogla bi vas neugodno iznenaditi

Foto: Facebook

NIJE nikakva tajna da Facebook zna puno o nama, a na temelju informacija koje ima ta društvena mreža stvara sliku o vama.

Oglasi koje vam prikazuje, od cipela koje vam se stalno pojavljuju pored newsfeeda, preko onih kućanski aparata koje ste gledali prije pola sata, a dad vam se prikazuju na Facebooku, do preporuka destinacije za sljedeće putovanje, određeni su upravo tom slikom koju Facebook ima o vama. Zanima vas kakva je to slika?

Vrlo lako je možete složiti ako pogledate sve podatke koje je Facebook zabilježio o vama. Posjetite facebook.com/ads/preferences i najlakše ćete stvoriti sliku o tome.

Neke informacije vjerojatno će biti promašene, no neke su jezivo točne.

Ako želite ukloniti neku od netočnih (ili točnih) informacija koje Facebook ima o vama, jednostavno kliknite na X pored nje. Prije nego što ga izbrišete, možete klikom na taj interes saznati kakve oglase vam je na temelju toga Facebook predlagao.

Što još Facebook zna o vama? To je pitanje na koje samo Facebook zna odgovor, no Independent piše da su informacije koje ima sigurno mnogo opširnije nego što to vidimo.