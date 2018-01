Bivši zatvorenici o najgorim cimerima u ćeliji: "Skoro me je ubio zbog Gospodara prstenova"

Foto: Instagram/YouTube

JEDINA gora stvar od odlaska u zatvor su zatvorski cimeri. Iako se na filmovima često prikazuju kao ljudi koji lako prihvaćaju slične sebi, to je često jako daleko od stvarnosti. Mnogi zatvori u svijetu nemaju poseban raspored za zatvorenike, pa su oni koji su se prvi put susreli sa zatvorskom kaznom doživjeli šok na samom ulasku.

Jack Hill koji je služio zatvorsku kaznu od 14 mjeseci zbog oružane pljačke kaže da ga je cimer počeo brutalno tući već prvog dana njegova boravka u zatvoru. "Kada smo gledali film Gospodar prstenova, on me upitao jesam li znao da je J.R.R. Tolkien izmislio vilenjake. Rekao sam mu da je on samo ubacio vilenjake u svoje knjige, a ovaj je pobjesnio. Tukao me dok se nije umorio, ali je nakon cijele priče bio uznemireniji od mene. Zaista je bio psihički bolesna osoba'', kaže Hill.

Shaun Attwood šest godina proveo je u zatvoru zbog dilanja droge i imao je nekoliko cimera u ćeliji. Imao je tu nesreću da je za cimera dobio muškarca koji je bio poznat po otimanju i brutalnom premlaćivanju dilera, a specijalnost mu je bila razbijanje koljena čekićem.

"Jednu večer mi je rekao da ima lokot u čarapi i da me može ubiti dok spavam. Jedan dan mu je u posjetu došao prijatelj, a on se nakon te posjete nadrogirao i doista izvadio taj katanac vičući da će mi razbiti lubanju, a kad ga je pustilo unajmio je jednog čovjeka od 150 kilograma da me prebije kada budem izašao. Zatvor je doista užasno iskustvo", kaže Attwood koji je nakon izdržavanje kazni postao bloger.

Leslie Abrokwaa kaže da je u zatvoru često smrad neizdrživ. Njegov cimer nikad se nije tuširao te je postajalo sve gore spavati s njim u istoj prostoriji. "Odlučio sam mu reći da smo dvojica u istoj ćeliji i da razmisli o svojim navikama. Nećete vjerovati, odmah me poslušao i počeo se prati", kaže Abrokwaa kojemu cimer očito nije bio toliko loš. Inače, Leslie Abrokwaa je postao poznat jer je nakon zatvora odlučio studirati i upisao se na Cambridge.

Zatvorenik Tommy koji je zbog više kaznenih djela u zatvoru bio 29 mjeseci kaže da mu cimeri nisu bili loši, ali se jedan ubio jer su ga zlostavljali u zatvoru. Samoubojstva u zatvoru nisu rijetkost jer je ogroman broj onih koji zlostavljaju i siluju druge zatvorenike. Samoubojstvo cimera iz ćelije ovom je bivšem zatvoreniku zauvijek ostalo u sjećanju, a nakon što je odslužio kaznu glasno je progovorio u dokumentarcu koji se bavio uvjetima u američkim zatvorima.