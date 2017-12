Biznismeni, udovci i strastveni lovci traže ljubav na selu

Foto: RTL

Počela je deveta sezona showa Ljubav je na selu, a djevojke ovog puta traži 11 farmera.

Domagoj Škobić (39), Aljmaš

Domagoj je veliki slavonski zemljoposjednik i biznismen. Bavi se svim granama poljoprivrede i najveći je proizvođač marelica i trešanja u Hrvatskoj. Nažalost, zbog svoje ambicioznosti i karijere trpio je njegov ljubavni život što je završilo s rastavom 15- godišnjeg braka iz kojeg ima dvoje djece. Rastavu, ponajviše od svoje djece, još nije uspio preboljeti, ali je zato iz nje izvukao neke životne pouke koje, kako sam kaže, su mu otvorile oči. Iskrenost bi trebala biti osnovni princip s kojim pristupamo svemu u životu, njegove su riječi, stoga pokušava primijeniti to i u poslu i u ljubavi.

Priznaje da je slab na lijepe i bujne žene, ali da traži ženu s dušom i karakterom. Veliki je boem i prijatelji ga opisuju kao magnet koji privlači sve oko sebe sa svojim šarmom i inteligencijom.

Anto Vardić (45), Đakovo

Anto je osebujni čobanin koji se iz Bosne nakon rata preselio u okolici Đakova, Levanjska varoš. Osebujan je po tome da osim što se brine o svojim ovcama, Anto i plete, i veze, i hekla pa čak i uči ostale žene kako se to radi. Njegova fascinacija time izaziva razno-razne reakcije kod sumještana, ali on kaže da ga je briga što ljudi misle dokle god svi kupuju njegove čarape. Po tome je i dobio svoj nadimak – ANTO ČARAPICA.

Prije rata je skoro stao pred oltar sa svojom susjedom, ali kako ih je rat rastavio, Anto nije bio u vezi skoro 25 godina. Njegov teški život u izbjeglištvu u čak tri zemlje prije nego se trajno nastanio ovdje je prava tragična priča, ali Anto ne skida osmijeh s lica jer kako kaže za sreću je malo potrebno. Obožava djecu i htio bi naći ženu s kojom bi to mogao ostvariti jer veli da mu je ovo zadnji vlak.

Ivan Marenić (32), Košutarica

Ivan je plemenit i izrazito vrijedan mladić koji dolazi iz Košutarice kraj Jasenovca. Na svojoj farmi brine se o svim životinjama koje posjeduje, a ima ih svakakvih, od krava, svinja, gusaka i kokoši pa sve do kućnih ljubimaca, 3 pasa i 4 mačke. No njegova najveća fascinacija su poljoprivredni strojevi – traktori, kombajni i sve ostalo što postoji. U kraju govore da nema boljeg od njega za to. Nažalost, njegova predanost poljoprivredi do sad nije nalazila na razumijevanje od dosadašnjih cura, pa Ivan nikako ne može naći djevojku za ozbiljno. A njegova majka kaže da moli boga da dođe taj dan kad će moći sa svojom snahom popiti kavu ujutro.

Strastveni je lovac i izrazito je angažiran u očuvanju divljači u svom kraju, a osim toga voli pomagati svojoj zajednici i kao član lokalnog DVD-a.

Boris Kovačić (55), Ruskamen

Boris je omiška legenda bez koje se ne može zamisliti dobra fešta jer je uvijek spreman povesti pjesmu. Mještani ga obožavaju, ali nema sreće u ljubavi. Naime, kao pravi Dalmatinac, vrijedan je, pošten i odan, ali nikako da pronađe onu pravu. Traži ženu s kojom će provesti život i s kojom bi volio osnovati obitelj. Kad ne radi svoj dnevni posao, Boris ili Borko, kako ga od milja nazivaju u Omišu, svoje vrijeme provodi u vrtu, maslinama i iznajmljuje apartmane.

Vatroslav Tijan (39), Ražanac

Vatroslav je urbani muškarac kojem je dojadila gradska vreva, a svoj je raj pronašao u Ražancu podno Velebita. Svoje vrijeme provodi baveći se iznajmljivanjem apartmana, ugostiteljstvom, a nedavno je odlučio učiniti nešto i s neiskorištenom djedovinom na kojoj je zasadio preko 200 maslina i 600 smokava. Uz to, ima i svoju farmu kokoši. Iako je na prvu sramežljiv, kad upozna djevojku brzo se opusti. U potrazi je za normalnom, simpatičnom curom s kojom bi volio podijeliti život jer je sada, kaže, napokon sazrio.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Miljenko Mišić (70), Čibača, Dubrovnik

Miljenko je pravi gospodin bogatog životnog iskustva. Strastveni je lovac, bavi se ribolovom, a igra i tenis. Pored toga, kondiciju održava dugim šetnjama svojim imanjem na kojem drži kokoši, krave, koze i ovce. Često ga put odvede i u njegov voljeni Dubrovnik, u koji naravno odlazi pješice. Svoju je veliku ljubav, suprugu s kojom je život dijelio 40 godina, izgubio zbog bolesti, a u emisiju se prijavio na nagovor kćeri kako bi možda pronašao srodnu dušu s kojom bi proveo starost.

Josip Ćiritović (34), Benkovac

Josip je skroman i vrijedan momak koji uživa u svojim maslinama, smilju, vinogradu i bademima. Ima i svoje stado koza i nema mu draže nego popiti čašu svježeg kozjeg mlijeka. Kad ne radi na svojoj farmi, obrađuje poznati benkovački kamen i to posebnom tehnikom koja se u njegovoj obitelji prenosi s koljena na koljeno. Do sada nije našao srodnu dušu jer je uvijek nailazio na djevojke koje su ga pokušavale iskoristiti. Volio bi upoznati poštenu, umjerenu curu u dobi od 25 do 35 godina s kojom bi se napokon skrasio.

Dario Gašparić (23), Sv. Petar Čvrstec

Dario posjeduje veliko imanje i na njemu uzgaja, krave, koze i njemu najdraže konje. Voli putovati s konjima te ima nekoliko zaprega s kojima obilazi okolna mjesta kad su u njima neka svečana događanja. Član je dobrovoljnog vatrogasnog društva, u kojem se najviše druži s prijateljima. Dario svira harmoniku i u društvu voli povesti pjesmu, a najviše fešti pripremi u svojoj vikendici.

Do sad nije imao ozbiljnu vezu, ali se nada da će pronaći pravu koja bi mu bila oslonac i potpora u životi.

Hrvoje Gregurić (39), Donje Zdjelice

Hrvoje se bavi uzgojem autohtone hrvatske peradi uz to uzgaja i svinje, konje, koze i paunove. Zaposlen je kao timaritelj deva u Hrvatskoj Sahari, i kaže da je to najljepši posao na svijetu jer su deve divlje, ali i najdivnije životinje. Aktivni je član povijesne udruge Sv. Juraj koja se bavi rekonstrukcijom povijesnih bitki. Strastveni je ribič, ali sve teže pronalazi vrijeme za taj hobi.. Razveden je i ima dvojicu sinova, za koje kaže da su mu sve na svijetu. Razvod mu je bio najteža situacija u životu, ali tvrdi da je to iza njega i da je spreman krenuti naprijed. Prijavio se jer zaista želi pronaći ljubav i nada se da naći nekoga tko ima malo ljubavi za njega.

Ivan Kosar (68) Potok

Iz Popovače nam dolazi Ivan, zaljubljenik u konje te ima desetak grla. Konje drži najviše zbog svojih unuka koji ih obožavaju. Unatoč godinama još uvijek je u sjajnoj formi te mu nije problem voditi veliko imanje, na kojem osim konja, ima i krave, svinje, kokoši, purane itd. Osim životinja ima i puno oranica na kojima uzgaja ječam, zob i kukuruz. Uz pomoć poljoprivrede je odškolovao troje djece i unuka koji je već došao do magisterija. Ostao je udovac prije tri godine, nakon što mu je umrla supruga s kojom je bio u braku 43 godine.

Veliki je romantik, brinuo bi se za ženu i sve bi joj osigurao. Kaže da je u godinama kad za njega ne postoje loše žene, već samo dobra, bolja i još bolja.

Mladen Vidulin (49), Kanfanar, selo Červari

Mladen obožava ovce i koze te ih ima preko 20 komada, a uz njih obrađuje i zemlju. U svojoj alatnici izrađuje od drveta razne pomoćne predmete za poljoprivredu. U slobodno vrijeme voli plesati, a i jedan od motiva za prijavu u "ljubav je na selu" je kako bi pronašao djevojku s kojom bi mogao plesati. Mladena prijatelji opisuju kao radišnog i veselog, a oni su mu i najveća potpora od kad mu je umrla teta s kojom je živio. Mladen kaže da su žene za njega bogatstvo i sve bi dao za neku s kojom bi provodio duge zimske večeri, najdraže bi mu bilo da se jave djevojke iz Slavonije.