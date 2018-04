Bogataš zakopao blago od skoro 4 milijuna kuna i otkrio gdje ga tražiti

Foto: Instagram

AMERIČKI multimilijunaš Forrest Fenn zakopao je na tajno mjesto škrinju s blagom, a na svom Instagram profilu otkrio je maleni trag koji pomaže u potrazi zainteresiranim lovcima.

Forrest je izjavio kako škrinja s blagom teži 18 kilograma, a ako sama škrinja ima 4,5 kg, u njoj bi se trebalo nalaziti zlato vrijedno 3 810.870 kuna, prenosi Unilad.

Milijunaš, koji je škrinju zakopao još 2013. godine, odlučio je na Instagramu objaviti fotografiju koja bi trebala pomoći ljudima u potrazi, međutim, karta koju je objavio pokriva dvije trećine SAD-a što ostavlja poprilično velik prostor za istraživanje.

Srećom, Fenn je otkrio kako je blago sakrio na visini većoj od 1500 metara, ali i napisao pjesmu za koju kaže kako ''sadrži sve informacije potrebne za pronalazak zlata''.

As I have gone alone in there

And with my treasures bold,

I can keep my secret where,

And hint of riches new and old.

Begin it where warm waters halt

And take it in the canyon down,

Not far, but too far to walk.

Put in below the home of Brown.

From there it’s no place for the meek,

The end is drawing ever nigh;

There’ll be no paddle up your creek,

Just heavy loads and water high.

If you’ve been wise and found the blaze,

Look quickly down, your quest to cease

But tarry scant with marvel gaze,

Just take the chest and go in peace.

So why is it that I must go

And leave my trove for all to seek?

The answers I already know

I’ve done it tired, and now I’m weak

So hear me all and listen good,

Your effort will be worth the cold.

If you are brave and in the wood I give you title to the gold.

Forrest, koji je i sam bio lovac na blago, u škrinju je dodao dijamante i smaragde, a sve to s ciljem da društvo oko sebe pokuša odlijepiti od televizora i potaknuti da istraže svijet oko sebe.