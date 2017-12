"Brak u problemima": Ljudi ne mogu prestati gledati užasno tužnu božićnu fotku Trumpa i Melanije

Foto: Twitter

DA DONALDU i Melaniji Trump zaista treba dobar PR majstor, dokazalo se još jednom na Božić.

Najprije je Donald s uključenim Caps Lockom poručio Amerikancima i svijetu: "SRETAN BOŽIĆ". Objavio je i video čestitku s Melanijom.

Onda se oglasila i Melania.

Na Twitteru je objavila fotografiju na kojoj ona i Donald sjede u zlatom optočenoj sobi s raskošnom jelkom, jedno drugom okrenuti leđima i na telefonu. Nije baš fotografija koja oslikava božićno zajedništvo.

"Predsjednik i ja smo se zabavili pomažući djeci da prate Djeda Božićnjaka večeras. Želim svima divan Badnjak", napisala je Melania.

Toj zabavi o kojoj ona priča na fotografiji nema ni traga.

Nije trebalo dugo da ekipa na Twitteru počne komentirati ovu fotografiju.

"Ah, govor tijela. Toliko ljubavi među njima", "Je li ovaj brak u problemima ili što? Ova fotka vrijedi više od 1000 riječi", "Ovo je najbesmislenija soba koju sam ikad vidio", "Je li vam Kremlj pomogao u tome?", "Zbilja izgleda kao da se zabavljate" i "Jeste li zvali djecu koja su ostala bez zdravstvenog osiguranja ili ste samo zvali djecu bogatih? "samo su neki od komentara

"Svi koji su kao čestitku poslali svoju sliku znaju koliko ih morate ispucati da dobijete jednu oko koje se svi slažu da je dobra. OVU sliku su oni objavili. Možete li zamisliti kako izgledaju one koje im se nisu svidjele", zapitao se jedan mladić.

Everyone who has sent a Christmas picture knows how many you have to take before you get one you all agree is OK.



THIS picture is the one they posted.



Can you imagine the ones in the "no" pile?