"Degradirajuća je za žene": Ova reklama zabranjena je nakon samo jednog prigovora

REKLAMA za Tunnock's Tea Cakes, jedan od najpoznatijih proizvođača marshmallow kolačića, koja pokazuje tenisačicu s kolačem na bedru zabranjena je zbog seksizma.

Reklama je prijavljena kao ponižavajuća zbog golotinje te zbog riječi ''Gdje držite svoj'', koju su se pokazale kao iznimno uvredljive za neke potrošače.

Jedan, ali vrijedan prigovor je upućen Agenciji za standarde oglašavanja (ASA) u studenom prošle godine, a u njemu se navodi da je reklama seksistička i da objektificira žene.

ASA je zaključila da su povrijeđena pravila "društvene odgovornosti" te da je reklama štetna i uvredljiva, pa ju je zabranila.

