Denis upoznao Monikinu kćer: "Dogodila se najljepša ljubav dosad"

Foto: Press

DENIS iz Mučića i njegova odabranica Monika shvatili su da su srodne duše. ''Svaki dan kad se čujemo, sve više i više idemo u nekom pozitivnom smjeru i mislim da će to biti naše zauvijek'', otkrio je Denis status svoje veze s Monikom, s kojom je potom na jednom štandu u Malom Lošinju kupio narukvice ''za zauvijek''.

''Nisam mislio da je to moguće, da me u kratkom vremenu tako opčinila!'' kazao je Denis.

''Jako sam iznenađena našim odnosom i nisam očekivala da se nešto ovako može dogoditi u ovim godinama, ali desila se najljepša ljubav dosad'', zaljubljeno je ispričala Monika.

Za to vrijeme Nikolina je odvela Josipa u Samobor da mu pokaže kako se prave kremšnite, a kada su sjeli da ih kušaju, rekla mu je da bi voljela da on dođe živjeti kod nje u Pulu.

Dario i Ivona vratili su se s romantičnog putovanja, no odmah su produžili dalje put istoka i Ivoninog Bilja. Usprkos tomu što ju je naljutio, Ivona je Darija odlučila upoznati sa svojom obitelji. Ivonin tata za tu je prigodu napravio fiš-paprikaš, a Dario je donio svoje specijalitete koje je poklonio Ivoninom tati.

Hrvoje je zakasnio na upoznavanje sa Sandrinim bližnjima, a kada ju je napokon našao, ostao je zatečen jer mu je priredila pravo iznenađenje odvevši ga na farmu životinja gdje su hranili ljame i emue.

Pred Denisom je najvažniji trenutak – upoznavanje Monikine obitelji, ali i kćeri.

Nakon upoznavanja njezine kćeri, upoznao je i Monikine roditelje, a svi su bili zadovoljni njime.

Za to vrijeme, nakon što je Hrvoje upitao Sandru koga će sve upoznati od njezine obitelji, otkrila mu je da će upoznati njezine prijatelje na tulumu, ali obitelj neće. Sandri je tata umro prije četiri i pol godine, a mamu je upoznala tek kad je imala 19 godina jer ih je ostavila kada su ona i brat bili mali. ''Ne volim baš pričati o tome, ali odlučila sam mu reći neke stvari i bilo mi je teško o tome pričati, ali rekla sam mu ipak sve jer je i on meni ispričao svoju priču'', objasnila je Sandra.

''A hoću li upoznati djecu?'', upitao ju je Hrvoje, a ona mu je odgovorila da će dovesti djecu na njegovo imanje kada ne bude biti kamera oko njih.

''Ja hoću da ne ideš spavati u deset sati, ja hoću ići na more, a ti nećeš...'', započela je Sandra, a Hrvoje je zaključio da nekako uvijek odabere djevojke koje su potpuna suprotnost njemu.

Dario i Ivona nakon ručka su otišli prošetati, a kada su počeli pričati, Ivona je zaključila da Dario premalo priča. ''On je kao neki dudek, samo zna reći 'da' i ''super'!'' smijala se Ivona. Dario ju je pitao zašto mu ne kaže da se trudio oko nje. ''Trudio si se samo preko poruka! To nije to!'' rekla mu je Ivona nakon što je Dario objasnio da se ona na njega naljutila zbog toga što je Vatroslavova Valentina na Facebooku napisala da ako ništa ne uspije s Vatroslavom, ona dolazi kod Darija. On je prihvatio njezinu zezanciju, što je Ivona krivo shvatila i napravila dramu. Dodala je da od njihovog ljubavnog odnosa neće biti ništa, ali će ostati prijatelji. ''S Ivonom sam prošao cijeli krug emocija, od zaljubljenosti, pa evo, do ničega na kraju'', pomalo tužno je ispričao Dario.

Sandra je Hrvoja odvela u Zavičajni klub Mala Solina, gdje je upoznao njezine prijatelje na tulumu, što Hrvoju nije uobičajeno okružje. ''Bilo bi mi draže da je ona bila sa mnom dok sam se upoznavao s ljudima, a ne sam, ali dobro'', komentirao je Hrvoje kojeg su pokušali nagovoriti da popije rakiju, no Hrvoje nije odustao od toga da ne kuša alkohol koji nije popio već 10 godina. ''Na prvu bih možda rekao da živimo potpuno različitim životom, ali mislim da među nama postoji poveznica koja je malo dublja od toga'', rekao je Hrvoje za svoju odabranicu.