NA PORTALU Ranker vodi se još jedna zanimljiva rasprava - koje serije vole samo pametni ljudi?

Izbor TV programa i TV sadržaja nikad nije bio veći, no isto tako na TV-u se nikad nisu vrtile veće gluposti. (Ne uvijek humoristični) sitcomi raznih vrsta preplavili su TV kanale, no koje su to TV serije koje prate inteligentni ljudi?

Pa ako pitate ekipu na Rankeru, ta lista izgleda ovako:

10. Hannibal

9. Mr. Robot

8. Doctor Who

7. Dosjei X

6. Dr. House

5. Dexter

4. Breaking Bad

3. Igra prijestolja

2. Kuća od karata

1. Sherlock

*Index koristi third party aplikacije za realizaciju anketa, kako bi smanjili mogućnost manipulacije anketom od strane korisnika, ali i potpuno odagnali mogućnost Indexovih manipulacija rezultatima. Svejedno, online ankete ne mogu se smatrati znanstveno utemeljenima, niti vjerodostojno predstavljaju većinu hrvatske populacije. Index, naime, relativno rijetko posjećuju potpuni idioti, koji pak u ukupnoj hrvatskoj populaciji imaju značajan udio.