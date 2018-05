Foto: YouTube

MEGHAN MARKLE već je osvojila srca svih fanova kraljevske obitelji, no svakim danom ekipa na internetu pronađe neki novi razlog da je zavoli još i više.

Sad su uočili jedan detalj tijekom ulaska kraljevskog para u električni Jaguar E-Type Zero kojim su se odvezli na svadbeno slavlje nakon ceremonije vjenčanja. Naime, Harry je kavalirski otvorio Meghan vrata kako bi ona prva ušla u automobil.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

A onda je Meghan učinila nešto što će oduševiti sve fanove filma A Bronx Tale - uzvratila mu je "uslugu" i iznutra otvorila njegova vrata kako bi on lakše ušao. Ekipi na internetu to je bio dovoljan dokaz da je Meghan savršena žena jer u filmu iz 1993. godine gangster Sonny objašnjava Calogeru da može prepoznati "dobru curu" po tome što će mu ona uvijek pomoći otvoriti vrata automobila dok on ulazi unutra.

Eto, ako je suditi samo po tome - čini se da je princ Harry dobro prošao.

Inače, na izradi Jaguara radio je i Mate Rimac.