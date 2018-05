Don Damir Stojić: Obožavao sam U2, ali od danas su najgori. Izdali su svoje kršćanske korijene

Screenshot: Youtube

DON DAMIR Stojić, poznat po svojoj tvrdnji da silovane žene ne mogu zatrudnjeti, ponovno je dobio potrebu izreći svoje mišljenje o abortusu, ovog puta oštro kritizirajući jedan od najutjecajnijih bendova svih vremena U2. Svećenik je na svom Facebook profilu objavio priču iz mladenačkih dana kad je kao maturant u Torontu trebao otići na koncert irske rock grupe, ali je na kraju kartu ipak prodao po pet puta većoj cijena nego što ju je platio.

''Volim U2, ali ne toliko. Pristao sam prodati kartu koju sam platio 22 dolara za 100 dolara jer za jednog maturanta taj iznos puno znači. Uvijek mi je bilo žao što nisam otišao na taj koncert, do danas'', napisao je don Damir, objašnjavajući kako je upravo doznao da je popularni bend podržao pravo žena na abortus.

''U2 je službeno podržao ubojstvo nerođene djece u Irskoj, takozvani pobačaj. Irci na referendum idu 25. svibnja. Riječ je o poznatom 8. amandmanu Ustava koji štiti život nerođene djece. Od danas, umjesto In the name of love, uz U2 stoji In the name of death. Izdali su svoje kršćanske korijene i sav njihov humanitarni trud pada u vodu. Za U2 se može reći da su najbolji rock bend našeg vremena, ali ne više. Od danas su najgori'', dodao je komentirajući da kad se najbolje stvari pokvare, tad postaju najgore.