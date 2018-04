Držao joj ruku na samrti: Nevjerojatna ljubavna priča iz koje su izašla dva predsjednika SAD-a

Foto: Guliver Image/Getty Images/Splash

BRAK Georgea i Barbare Bush trajao je pune 73 godine te je ujedno i najdulji brak među američkim predsjedničkim parovima.

Njihova ljubavna priča danas je skoro pa nezamisliva. Upoznali su se na jednom božićnom plesu kad je George imao 17 godina, a Barbara 16. Upoznao ih je zajednički prijatelj i odmah su zajedno zaplesali. Ona je kasnije tvrdila da je to bila ljubav na prvi pogled. On je prijatelju navodno tad rekao da je ona najljepša djevojka koju je ikad vidio.

"Udala sam se za muškarca s kojim sam se i prvi put poljubila. Kad to kažem svojoj djeci, ona skoro povrate", rekla je jednom prilikom Barbara.

"Mislim da je to bila ljubav na prvi pogled. Istu večer sam mami rekla za njega, a ona je odmah sljedeće jutro znala sve o njemu. A on, on je uvijek bio tako darežljiv, nikad mi nije rekao ne", rekla je Barbara u jednom intervjuu.

Kad je George navršio 18 godina pridružio se vojsci, a prije nego što je otišao Barbari je dao svoj sat. Navodno su se tad i prvi put poljubili. On se bojao da će ga ona ostaviti dok je u ratu, no to se nije dogodilo. Redovito su jedno drugome slali ljubavna pisma, ona je njega zvala Poppy, a on nju Bar.

"Volim te svim svojim srcem i često mislim o sreći koju ćemo jednom imati zajedno", napisao joj je u jednom pismu koje su podijelili s javnosti.

Vjenčali su se 1945. godine, nakon što se on vratio iz rata. "Udala sam se za njega jer me nasmijavao. Istina, nekad smo se smijali kroz suze, ali taj smijeh je bio nešto što nas je najviše povezivalo", rekla je 1990. godine. Zajedno su imali šestero djece, među kojima je i George W. Bush, također bivši američki predsjednik. Kći Robin umrla je od leukemije kad je imala samo četiri godine.

Barbara je svoj život posvetila suprugu i njegovim političkim aspiracijama, a njihova je veza ostala čvrsta sve to vrijeme. Bezuvjetno je bila uz njega i kad je 1989. godine postao predsjednik SAD-a.

Čini se da njihova strast nije prestala ni nakon svih tih zajedničkih desetljeća pa je Barbara u jednom od posljednjih intervjua rekla: "Stara sam i još uvijek zaljubljena u istog čovjeka u kojeg sam bila zaljubljena i prije 72 godine. George Bush mi je dao svijet."

Busheve mnogi nazivaju američkom dinastijom.

Barbara Bush preminula je u 92. godini života, u utorak 17. travnja 2018. godine. George je bio uz nju cijelo vrijeme, držeći je za ruku, prenijeli su američki mediji.