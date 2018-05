Ella Dvornik o svom psihičkom poremećaju: "Živjela sam horor"

Foto: Instagram

ELLA DVORNIK već je nekoliko puta progovorila o poremećaju u prehrani koji je imala i kakvu je borbu vodila u to vrijeme, a sad je putem Facebooka odlučila ponovno otvoriti tu temu.

''Kao što znate i ja sam nekoć imala poremećaje u prehrani. Znam koja je to psihička borba. To se ne može opisati riječima. Nitko to ne razumije i tko nije doživio neće ni shvatiti. Ali to je ozbiljan problem. Pogotovo danas kad je veliki utjecaj savršenstva na internetu. Mnogi ljudi to pokrenu zbog manjka vjere i samopouzdanja u sebe, to potiče i anksioznost i depresiju, zaista nije lako biti ta osoba. Dok neki to smatraju željom da budu mršavi ili fit - ovaj problem je puno dublji jer je psihički. Nakon nekog vremena više nije stvar u fizičkom izgledu već u tom mazohizmu da u životu koji nije pod kontrolom, kontrolu stavite tamo gdje vam život ovisi. Jedina stvar koju vam ljudi ne mogu oduzeti je kontrolu nad vašim tijelom. Vjerujte mi da oni koji imaju ove poremećaje su izuzetno inteligentni samostalni ljudi koji će jednostavno nauditi sebi prije nego drugima'', napisala je blogerica.

Kći preminulog kralja funka smatra kako su ljudi s poremećajem u prehrani puni dobrote i veselja, ali da kroz gladovanje imaju osjećaj kontrole na sobom.

''Nešto što se prikralo kao nevina dijeta, postane horor. Znam, živjela sam taj horor. I možete reći da sam si ga sama stvorila i jesam, ali samo kao odvod za probleme koje sam imala u sebi. Oduzeti nešto sebi sto me drži na životu je bio moj način da vratim kontrolu nad sobom, da me ne kontrolira materija bez inteligencije, već baš suprotno - ja. To je grozan život, koji utječe više na ljude oko vas nego na vas same. Koliko vas god boli, ljude oko vas boli puno više'', iskreno je opisala Ella, pozivajući druge da pomognu ljudima koji vode borbu s ovim problemom.

Blogerica je u svom postu podijelila poveznicu na kojoj svi zainteresirani mogu pronaći informacije o klinici za liječenje poremećaja u prehrani i donirati iznos koji su u mogućnosti dati, a ona je i sama donirala 1000 dolara.