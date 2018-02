Evo koliko će novca država uzeti Hrvatu koji je na Eurojackpotu osvojio 26 milijuna kuna

Foto: Press

PROŠLOG petka izvučen je Eurojackpot, a jedan je sretnik iz Finske osvojio 669 milijuna kuna. Slavilo se i u Slavonskom Brodu, kamo odlazi 26 milijuna kuna.

Iako je to poprilična svota novca, zasad nepoznati Brođanin ipak na svom računu neće vidjeti svih 26 milijuna kuna. Naime, i državi odgovara kad netko iz Hrvatske dobije zgoditak na lutriji jer se poprilično namiri iz tog iznosa. Što veći iznos, državi bolje.

Kako piše na stranicama Hrvatske lutrije, porez na dobitke plaća se po stopi od 10 posto na dobitke između 750 kuna i 10.000 kuna i po stopi od 15 posto na dobitke između 10.000 kuna i 30.000 kuna. Porez po stopi od 20 posto plaća se na dobitke između 30.000 kuna i 500.000 kuna te po stopi od 30 posto na dobitke iznad 500.000 kuna.

Za sretnika iz Slavonskog Broda to znači da neće dobiti 26 milijuna kuna, nego oko 18,2 milijuna. I dalje dobar iznos, no puno bolje je prošla država koja je bez ikakve muke došla do gotovo osam milijuna kuna.