Evo zašto je Orky pobijedio u Big Brotheru

ANTONIO ORAČ ORKY pobjednik je Big Brothera i dobitnik 371.000 kuna. Tijekom cijele sezone Bjelovarčanin Orky bio je očiti favorit, čovjek iz naroda, jedan od nas, kojeg je očito jedino ugrozila Splićanka Lucija Stojak.

Simpatije gledatelja osvojio je kad je odlučio žrtvovati pismo svoje obitelji i spaliti ga u dvorištu, kako bi ostali dobili pisma svojih najmilijih. Nekonfliktan, opušten, smiren i nenamjerno duhovit, već je od prve emisije bilo jasno da će hrvatska publika "pasti" na njega. Iako je u najavi emisije tvrdio da voli popiti, u kući se ta njegova crta nije manifestirala pa iza njega nisu nikakvi pijani ekscesi.

Nakon što su gotovo svi izbačeni stanari iz tjedna u tjedan navodili da im je on favorit, bilo je prilično jasno da nas na kraju neće dočekati iznenađenje.

Antonio Orač ima 26 godina, a dolazi iz Bjelovara gdje radi kao konobar.

"Dosad sam dao 13 otkaza, ali sada sam puno pametniji i to je sve iza mene. Moji prijatelji misle da sam kreten zato što se volim skidati u kafićima, kupati u fontani", rekao je prilikom ulaska u kuću te dodao da mu je najgora osobina to što voli popiti.

"Moja loša osobina je to što pijem. Bio sam jednom pijan, zvao taksi i na pola puta zaspao. Dovezao me doma, ali me nije mogao probuditi pa me odveo na hitnu", prepričao je jednu od mnogobrojnih anegdota Antonio kojeg su s hitne prebacili na psihijatriju, a prijatelji su ga morali spašavati da tamo ne ostane. Orky je opsjednut tenisicama, a kaže da ne može pronaći normalnu ženu.

"Ne volim žene koje stalno prigovaraju, ne volim da imaju kandže i da te stalno grebu. Lako se zaljubim, tako da postoji vjerojatnost da bih se mogao zaljubiti u kući", rekao je Antonio.

Njegov moto je "Živi svaki dan kao da ti je posljednji".

S 371.000 kunom vjerujemo da mu to neće biti problem.