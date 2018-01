Fanovi zabrinuti: Selena Gomez prestala pratiti 279 slavnih prijatelja

Foto: Instagram

SELENA GOMEZ jučer je odlučila drastično očistiti listu ljudi koje prati na Instagramu, ali i promijeniti profilnu fotografiju i opis o sebi.

Među onima koje od subote ne prati slavna pjevačica su njena asistentica Theresa Mingus, ali i brojne slavne osobe poput Gigi Hadid i Demi Lovato s kojima se Selena često družila. Među 37 ljudi koje i dalje prati su njeni fan profili, Taylor Swift, Amy Schumer, Jessica Alba, njena frizerka Kate Young te Francia Raisa, njena najbolja prijateljica koja joj je donirala bubreg.

Harpers Bazaar piše da se vjerojatno ne radi o nekoj velikoj svađi, jer Selenin profil i dalje komentira fotke osoba koje je prestala pratiti, a i sama pjevačica je u nekoliko intervjua rekla da je vođenje profila prepustila asistentima.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Selena has changed her Instagram icon to a picture of her mother Mandy Teefey! pic.twitter.com/sVsKkhs5EX