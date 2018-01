FOTO Ljudi su primijetili nešto neobično na haljini prve tenisačice svijeta i ne mogu se načuditi

Foto: Getty Images

U FINALU Australian Opena bit će nešto drugačije na Simoni Halep u odnosu na Caroline Wozniacki. Naime, prva igračica svijeta nema sponzora, što se (ne) vidi na njezinoj haljini, a to je mnoge začudilo.

Igračica koja je posljednjih 16 tjedana provela na prvom mjestu WTA ljestvice te igrala u dva Grand Slam finala i osvojila 16 titula nema sponzora.

No player has saved match points in TWO #AusOpen matches and won the title...



Will @Simona_Halep be the one to make more history on Saturday? pic.twitter.com/jYW9LCbNtX — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2018

Rumunjsku tenisačicu Adidas je sponzorirao četiri godine, no to partnerstvo je završilo prije početka godine. Tennis.life izvijestio je kako je njezin tim htio više nego što je Adidas bio spreman ponuditi. Kad nisu uspjeli dobiti bolju ponudu, navodno su se vratili u Adidas kako bi pregovarali, ali njemački gigant već je alocirao sredstva predviđena za to sponzorstvo.

The fact that Simona Halep - the #1 player in the world, fighting her tail off in an amazing GS SF - doesn’t have a clothing sponsor, is a travesty. — Steve Weissman (@Steve_Weissman) January 25, 2018

Jednostavna crvena haljina koju je nosila u Melbourneu ranije ovaj mjesec privukla je puno pažnje. "Da, moji ljudi rade na tome. Razgovaraju, no pregovori su tek počeli. Nemam ugovor sad, nisam povezana ni s jednim brendom", rekla je prije prvog kola Australian Opena.

I feel like this #AusOpen has been so wacky we've all forgotten that Simona Halep, #1 in the world, does not currently have a clothing sponsor and is wearing a dress a seamstress made for her off of some random designs she found online. — Whitney McIntosh (@WhitneyM02) January 24, 2018

Dizajn za haljinu u kojoj igra pronašla je na internetu, a zatim je naručila od krojačice iz Kine. 24 sata kasnije bila je u njezinim rukama. S odabirom sponzora stoga ne žuri, iako je mnogima čudno vidjeti da prva igračica svijeta u finalu Grand Slama igra bez sponzora.