FOTO Ogromnim traktorom skočio po pizzu pa ubrzo požalio

Foto: Twitter

SVI ZNAMO da je pizzi nekad teško odoljeti, a ovaj farmer iz britanskog Carlislea želju za svojim omiljenim jelom odveo je na novu razinu.

Luke Cobrun u grad po pizzu uputio se u pomalo neobičnom vozilu, a sve je završilo njegovim uhićenjem zbog sumnje za vožnju pod utjecajem droge i alkohola.

Driver of this trying to get pizza in Carlisle. Arrested drink/drug driving @DrugWipeUK #Unlucky #Hungry #FatalFour pic.twitter.com/sM8jrCReIX

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA