Foto: Marko Lukunic/Goran Stanzl/PIXSELL

IAKO su navijači na rukometno prvenstvo stigli ponajviše zbog sporta, vjerojatno se nitko od njih ne buni kad umjesto rukometaša na teren kratko izađu prezgodne cheerleadersice.

One su i danas dovodile atmosferu do usijanja na rukometnim utakmicama, i to onoj između Češke i Mađarske koja se odvijala u Varaždinu te na utakmicama između Makedonije i Njemačke te Španjolske i Danske koje su se igrale u zagrebačkoj Areni.

Priprijeni trikoi pružali su savršen pogled na guze lijepih plesačica, a navijači su ih gledali bez daha...